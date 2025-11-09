Nach dem Match wurde Victor Kleinheinz ein bisschen emotional: „Ich bin stolz und einfach nur happy“, sagte der Trainer des FC Schweinfurt 05 bei Magentasport. Und wandte sich direkt an die Fans der Schnüdel, für die dieser Samstagnachmittag ein besonderer war; schließlich gelang es ihren Lieblingen zum ersten Mal nach dem Aufstieg im Sommer, eine Drittligapartie zu Hause zu gewinnen. „Es freut mich für die Zuschauer, die so leidensfähig waren, dass sie endlich mal mit einem coolen Gefühl das Stadion verlassen.“

Dass dieser 2:1-Premierensieg ausgerechnet gegen die bis dahin beste Auswärtsmannschaft gelang, den überraschend starken Mitaufsteiger Hoffenheim II, machte das Erfolgserlebnis für die Unterfranken noch besonderer. Doch Coach Kleinheinz wollte den zweiten Saisonsieg nach dem 3:2 in Ingolstadt am 13. September nicht zu hoch hängen, wenngleich sein Team den letzten Tabellenplatz verlassen hatte: „Es geht gar nicht darum, den Anschluss in der Tabelle herzustellen, sondern nur um dieses Erfolgserlebnis vor der Länderspielpause.“

Die Treffer der Schweinfurter waren jedenfalls beide sehr sehenswert: Das 1:0 gelang Kristian Böhnlein nach einem abgewehrten Eckball von Johannes Geis mit einem satten Volleyschuss aus etwa 20 Metern (28.). In der 44. Minute erhöhte Joshua Endres nach langem Ball von Luca Trslic mit einem raffinierten Heber auf 2:0. Paul Hennrich brachte die Hoffenheimer noch vor der Pause heran, doch erst in der Schlussphase der Partie kamen die Gäste wieder zu Chancen, die sie allerdings vergaben.