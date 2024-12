Wegen des Todes von Basketballer Janis Timma wird es bei den Spielen der Euroleague und des Eurocups eine Schweigeminute geben. Das verkündete die Liga und schrieb auf der Plattform X: „EuroLeague Basketball trauert gemeinsam mit der lettischen und den weltweiten Basketball-Communities wegen des Todes von Janis Timma am Dienstag.“ Timma war nach Angaben der russischen Agentur Tass im Alter von 32 Jahren am Morgen in Moskau tot aufgefunden worden. „Nein, bitte sagt mir, dass das nicht wahr ist“, schrieb Landsmann Kristaps Porzingis, NBA-Spieler von Meister Boston Celtics, auf der Plattform X. Timma hatte in der Euroleague unter anderem für die russischen Teams Unics Kasan und Chimki Moskau gespielt, außerdem für Olympiakos Piräus und Baskonia.