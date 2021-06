Von Sebastian Fischer, Glasgow/München

Sein erster Torjubel bei dieser Europameisterschaft endete noch mit einem Tritt gegen die Bande, und nach der großen Freude eines Virtuosen sah das eher nicht aus, eher nach Frustbewältigung. Emil Forsberg hatte einen Elfmeter verwandelt, kurz vor Ende eines Geduldsspiels gegen die Slowakei. Das 1:0 bedeutete Schwedens ersten Sieg im zweiten Spiel, jeweils ohne Gegentor. Dass ein Offensivspieler herausstechen würde aus einer Mannschaft, die auf solider Defensive fußt? Und dann auch noch Forsberg, traditionell mehr Vorbereiter als Vollstrecker? Das war nicht gerade abzusehen.

Nun allerdings, rund eineinhalb Wochen und ein weiteres Spiel später, vor Schwedens Achtelfinale gegen die Ukraine an diesem Dienstag in Glasgow, spricht er selbst mit Verwunderung und Freude, aber auch viel Selbstvertrauen über seine Bilanz. "Ich muss mich schon selbst kneifen. Aber ich habe noch nicht genug, ich möchte noch mehr Tore schießen", sagt er. Drei von vier schwedischen Toren hat der Flügelspieler geschossen, weil er beim 3:2 gegen Polen, das Platz eins in der Gruppe vor Spanien sicherte, noch zweimal traf. Und jetzt sind seine Leistungen ein Beleg für eine Entwicklung, die ansonsten womöglich untergegangen wäre. Er sagt: "Ich bin eine bessere Version von mir selbst."

Forsberg, 29, gehört in der Bundesliga zu jenen Spielern, die inzwischen schon so lange dabei sind, dass man leicht übersehen kann, welchen Wert sie haben. Er kam zu Zweitligazeiten im Jahr 2015 zu RB Leipzig, er bleibt auch weiterhin, vor der EM hat er seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Er hat einmal herausragende 22 Tore in einer Saison vorbereitet, 2017 war das. Er zählte immer zu den begabtesten Spielern einer der erfolgreichsten Mannschaften. Er habe den besten ersten Kontakt der Liga, sagte einst Ralf Rangnick, der ihn nach Leipzig holte. Aber womöglich macht Forsberg gerade wirklich noch mehr seinem Talent als zuvor, jedenfalls im Nationalteam. Und das unter Voraussetzungen, die sein Spiel im Grunde gar nicht begünstigen.

Stadion-Umbenennung in Sankt Emilsburg? Kein abwegiger Gedanke

Forsberg war der "Man of the Match" nach Schwedens Sieg gegen Polen, er stand also vor den Kameras und Mikrofonen und saß später auch in der Pressekonferenz. Der Spielort war ein Thema, in Sankt Petersburg hatte er vor seinen drei EM-Treffern auch schon bei der WM 2018 in Russland ein Tor erzielt, das einzige beim 1:0 gegen die Schweiz im Achtelfinale. Er habe nichts dagegen, antwortete er einem schwedischen Journalisten auf den entsprechenden Vorschlag, wenn das Stadion in Sankt Petersburg in "Sankt Emilsburg" umbenannt werde. Vielleicht müsse er in diese Stadt wechseln, dann werde er Top-Scorer.

Forsberg war gut drauf. Doch er sprach auch über die Mängel im Spiel seiner Mannschaft. Es brauche mehr Ballbesitz, sonst werde das ständige Verteidigen, so gut Schweden es auch beherrsche, irgendwann zu viel.

Forsberg gilt nicht gerade als Asket und akribischster Arbeiter, es war also nicht ganz ohne Ironie, was er da sagte. Doch es war gleichzeitig eine treffende Analyse. Nur 15 Prozent Ballbesitz hatten die Schweden beim 0:0 gegen Spanien zum Auftakt, und auch bei ihren Siegen gegen jeweils schwächer eingeschätzte Teams waren sie die passivere Mannschaft: 42 Prozent waren es gegen die Slowakei, 33 Prozent gegen Polen. Es sei ihm egal, wenn Leute das kritisieren, sagte Trainer Janne Andersson nach dem Gruppensieg. Überhaupt: Die Gegner würden Schweden für eine Mannschaft halten, gegen die zu spielen schwer sei, glaube er.

Das liegt allerdings auch am Potenzial in der Offensive, wenn sie mal in Aktion tritt. Forsbergs drei Tore waren nicht nur Ausdruck seiner Klasse, sondern auch jener seiner Nebenleute. Vor dem Elfmeter gegen die Slowakei spielte Mittelstürmer Alexander Isak von Real Sociedad einen wunderbaren Pass auf den gefoulten Robin Quaison von Mainz 05. Und während Forsbergs erstes Tor gegen Polen aus einem grotesken Abwehrfehler des Gegners resultierte, war sein zweites die Veredlung einer herausragenden Vorlage von Dejan Kulusevski von Juventus Turin. Besonders Isak und Kulusevski, nach seinem positiven Corona-Test vor der EM nun wieder ein Startelf-Kandidat, stehen für Schwedens Zukunft ohne den 39 Jahre alten Zlatan Ibrahimovic, der nur wegen einer Knieverletzung nicht dabei ist. Sie sind jeweils 18 Jahre jünger.

Vielleicht liegt es auch ein wenig am Fehlen von Ibrahimovic, dass Forsberg im Nationalteam inzwischen mehr Verantwortung übernimmt. Er selbst findet eine andere Erklärung. "Ich bin entspannter im Kopf, ruhiger", sagt Forsberg. Das war nicht immer so, gerade im Nationalteam. Auch mit dem Trainer hat er sich schon mal gestritten.

Doch wie es manchmal so ist im Fußball, wirkt im Erfolg alles harmonisch. Dass die Mannschaft manchmal zu weit hinten drin stehe, hat auch Andersson angemerkt. Etwas mehr Ballbesitz gegen die Ukraine, auch für Forsberg, ist also zumindest nicht ausgeschlossen. Sein nächstes Tor natürlich auch nicht.