16. Juni 2019, 18:47 Uhr Schweden Mitfavorit weiter

Nach dem 5:1 gegen Thailand in der K.o.-Phase erreicht Schweden in Frankreich mühelos das Achtefinale. Die Thailänderinnen dagegen müssen nun höchstwahrscheinlich nach der Vorrunde die Koffer packen.

Mitfavorit Schweden hat bei der Frauen-WM in Frankreich das Achtelfinale erreicht. Die Schwedinnen, die zum Auftakt Chile 2:0 bezwungen hatten, gewannen am Sonntag ihr zweites Gruppenspiel gegen Thailand mühelos 5:1 (3:0) und haben vor dem abschließenden Spieltag sechs Punkte auf dem Konto. Die Thailänderinnen, die abgeschlagen am Tabellenende der Gruppe F liegen, müssen hingegen höchstwahrscheinlich nach der Vorrunde die Koffer packen.

Vor rund 10 000 Zuschauern in Nizza schossen Linda Sembrant mit dem bisher frühesten Tor der WM (6. Minute), Kosovare Asllani (19.), die bereits gegen Chile getroffen hatte, und die ehemalige FC-Bayern-Spielerin und künftige Wolfsburgerin Fridolina Rolfö (42.) das schwedische Team bereits vor der Pause deutlich in Führung. Danach bauten die Skandinavierinnen, die ihr letztes Gruppenspiel am Donnerstag gegen Turnierfavorit USA bestreiten, merklich ab. Lina Hurtig (81.) und Elin Rubensson per Handelfmeter (90.+6) schraubten dennoch das Ergebnis noch in die Höhe. Der Ehrentreffer für Thailand gelang Kanjana Sungngoen (90.+1).

Bereits sicher für das WM-Achtelfinale qualifiziert sind auch Gastgeber Frankreich, Deutschland, Europameister Niederlande, Kanada, Italien und England.