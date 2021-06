Von Sebastian Fischer, Sankt Petersburg

Es geht bei Analysen von Fußballspielen vergleichsweise häufig um Kulinarisches, wenn die Schweden während dieser EM ihre Partien mit den einheimischen Journalisten besprechen. Nationaltrainer Janne Andersson, der einer Marotte folgend angeblich vor jedem Spiel einen Hotdog isst, musste schon mehrmals die Frage beantworten, ob er der Mannschaft auf dem Heimflug ins Teamcamp in Göteborg ein Bier erlaube. Die Antwort fiel nach dem 3:2 gegen Polen am Mittwochabend zum zweiten Mal positiv aus, schließlich bedeutete der Sieg nach dem bereits gesicherten Weiterkommen auch noch den Gruppenplatz eins.

Andersson sprach darüber hinaus über das anstehende Midsommar-Fest, das beinhalte für ihn das Speisen von Hering und Kartoffelsalat, erläuterte er. Emil Forsberg, der Mittelfeldspieler von RB Leipzig, ergänzte später, dass es vor dem Achtelfinale am Dienstag gegen die Ukraine auch darum gehe, genug zu essen und zu trinken. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass die Schweden so viel darüber sprechen, wie sie zu Kräften kommen. Ihr Spiel beruht ja darauf, viele Kräfte zu verlieren.

Forsberg, 29, gehört zu den auffälligsten Offensivspielern dieser EM, drei Tore hat er schon geschossen, mehr hat nur Cristiano Ronaldo. Drei Tore, so viele gelangen selbst Schwedens bestem Fußballer dieses Jahrhunderts, Zlatan Ibrahimovic, bei einem Turnier nie, dessen Doch-nicht-EM-Comeback im Alter von 39 wegen einer Knieverletzung vor Wochen ein großes Thema war. Gegen Polen hat sich nun bestätigt, was sich schon in den ersten Partien, dem 0:0 gegen Spanien und dem 1:0 gegen die Slowakei etwas vorsichtiger angedeutet hatte: Die Schweden haben in der Offensive durchaus ein paar begabte Fußballer, die Ibrahimovics Absenz gemeinsam mit großer Effizienz kompensieren können. Allen voran Angreifer Alexander Isak, und seit Mittwoch auch wieder der nicht minder talentierte Dejan Kulusevski.

Der 21-Jährige, von Ibrahimovic höchstpersönlich hochgeschätzt, hatte sich vor dem Turnier mit dem Coronavirus infiziert, gegen Polen wurde er erstmals eingewechselt - und bereitete gleich zwei Tore vor. Robin Quaison von Mainz 05 spielte erstmals von Anfang an statt des zuvor schwachen Routiniers Marcus Berg. Sebastian Larsson, noch ein Routinier, rennt auf dem einen Flügel für sein Alter von 36 Jahren beachtlich viel und leitete so Chancen ein. Und auf der anderen Seite spielt Forsberg, der gegen Polen zwar beim 1:0 von einem grotesken Abwehrfehler profitierte und beim 2:0 von der Vorlage Kulusevskis, aber auch selbst ein gutes Spiel machte. Forsberg sei ein bisschen ruhiger, ein bisschen ausgewogener als in den Jahren zuvor, versuchte Trainer Andersson die starke Form zu begründen.

Forsberg selbst hat auch über das hochkarätig wirkende Angebot an Angreifern gesprochen. "Wir wollen, dass es schwer ist für den Coach", sagte er - schwer, die richtigen Spieler auszuwählen. Doch mit der stärkeren Betonung redete er über einen anderen Aspekt: über die Abwehr.

Marcus Danielson verteidigt im Nationalteam auf hohem Niveau - normalerweise spielt er in China

Die wahren Protagonisten des schwedischen Spiels, gegen Polen wie in den zwei vorangegangenen Partien, waren die Verteidiger, insbesondere die Innenverteidiger. Victor Lindelöf und Marcus Danielson konnten zwar auch nicht verhindern, dass Robert Lewandowski zwei Tore schoss. Aber zumindest für den ersten Treffer musste der Weltfußballer das tun, was er mit fortschreitender Spieldauer aus Mangel an Alternativen immer häufiger versuchte: Auf die Flügel auszuweichen, weil er in der Mitte so selten an den Ball kam. 40 Flanken schlugen die Polen, so gut wie immer waren Danielson, 1,92 Meter groß, und Lindelöf, 1,87, zur Stelle.

Für sich genommen, sind die beiden nicht unbedingt das, was man als Weltklasseverteidiger definieren würde. Lindelöf, 26, spielt zwar in der Stammelf von Manchester United, doch dort ist er nicht gerade unumstritten. Danielson verdient sein Geld bei einem Team namens Dalian Professional in Chinas erster Liga. In Schweden war er vor dem Turnier nicht unbedingt in der Startelf erwartet worden. Doch in einer Mannschaft, deren große Stärke traditionell das gemeinsame Verteidigen ist, haben sie sich als souveränes Abwehrduo etabliert.

Trainer Andersson ist für seinen auf Sicherheit bedachen Ansatz mit sehr wenig Ballbesitz oft kritisiert worden. Doch er sagt dazu, Kritik interessiere ihn nicht. Und überhaupt: Er glaube, dass die Konkurrenz, im Viertelfinale könnte es Deutschland sein, Schweden für einen schweren Gegner halte.

Was der Trainer aber selbst bemängelte: Dass sich die Mannschaft in manchen Phasen zu weit nach hinten drängen lasse. Darüber sprach auch Forsberg. "Wir sind so gut im Verteidigen", sagte er, aber bei den vielen Befreiungsschlägen und Flanken fühle sich das Spiel manchmal wie ein niemals endender Kreislauf an. Ein bisschen mehr Ballbesitz in Zukunft, das sei auch gut für die Krafteinteilung.