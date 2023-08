Von Felix Haselsteiner, Auckland

"Mamma mia, here we go again", hallte durch Eden Park, unten auf dem Rasen herrschte bei allen gelb-blau Gekleideten selbstverständlich Text- und Tanzsicherheit, auch wenn sich die Schwedinnen langsam nach etwas Neuem sehnen. "Lay all your love on me", wünschte sich Kapitänin Kosovare Asllani, der Abwechslung halber, denn: Mamma mia, wie oft hat man diesen Abba-Song inzwischen gehört in Australien und Neuseeland?