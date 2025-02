Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) sorgte am Donnerstag für eine große Überraschung und ließ zugleich viele Fragen offen. Das Verbands-Sportgericht gab nämlich der Berufung des Regionalligisten Schwaben Augsburg in Teilen statt – die zunächst vorgenommenen Wertungen von vier Partien der laufenden Saison zugunsten des jeweiligen Gegners wurden wieder aufgehoben. „Damit behalten die Siege der Fuggerstädter gegen den 1. FC Schweinfurt 05 (4:3), Türkgücü München (3:1), den SV Wacker Burghausen (3:2) und den FC Eintracht Bamberg (2:0) ihre Gültigkeit“, heißt es in der Erklärung. Offenkundig wird damit nach dem den offensichtlichen Regelverstoß lediglich eine Geldstrafe aufrechterhalten. Die Schwabenritter hatten in den vier Spielen im vergangenen Sommer gegen die Regionalliga-Ordnung verstoßen, weil sie nicht die erforderlichen vier U-23-Spieler im Kader aufgeführt hatten.