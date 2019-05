31. Mai 2019, 17:55 Uhr WM-Vorbereitung Schults Schulter hält

Die deutschen Fußballerinnen gewinnen im letzten WM-Test 2:0 gegen Chile.

Torhüterin Almuth Schult, die zuletzt an einer hartnäckigen Schulterverletzung laborierte, steht im Tor und sagt, dass sie sich "sehr gut" fühle.

Von Anna Dreher , Regensburg

Nach 18 Minuten passierte es dann doch, die Nummer 1 saß auf dem Rasen im Strafraum und knetete ihr Knie, das Gesicht schmerzverzerrt. Betreuer eilten herbei, kühlten und beugten das Bein. Eine Verletzung, ausgerechnet im letzten Länderspiel vor der am 7. Juni beginnenden Weltmeisterschaft in Frankreich? Eine Minute verging, zwei Minuten vergingen, und Martina Voss-Tecklenburg wurde immer unruhiger. "Ich hatte Sorge, dass uns der Rhythmus verloren geht", sagte die Bundestrainerin später. Dass sie nicht sagte, sie habe Sorge gehabt, Deutschlands derzeit beste Torhüterin könnte womöglich nicht zur WM mitfahren, lag daran, dass es Chiles Christiane Endler war, die behandelt werden musste. Almuth Schult ging es gut, Endler dann auch wieder - und so blieb ein Drama beim 2:0 der Deutschen gegen den WM-Neuling aus.

Die Torwart-Frage war in diesem Jahr zentral gewesen für die Auswahl der deutsche Fußballerinnen. Im Grunde ist die Hierarchie zwischen den Pfosten klar. Die Nummer 1 ist, trotz manchen Patzers, Wolfsburgs Almuth Schult mit 59 Länderspielen. Dahinter folgen Merle Frohms vom SC Freiburg mit vier Einsätzen und Bayerns Laura Benkarth mit acht Partien für den DFB. Aber auf eine hartnäckige Masern-Infektion zu Jahresbeginn folgte bei Schult eine hartnäckige Schulterverletzung - welcher Art genau, darüber wird geschwiegen. Es war auch egal, wichtig war dem DFB vor allem, dass Schult rechtzeitig fit werden würde für die WM.

Auch Frohms und Benkarth haben ihr Können schon gezeigt, auch sie besitzen Qualität. Nur eben bei weitem nicht die Erfahrung und Ausstrahlung von Schult. Und kommt es nicht auch darauf an bei einer WM, die man möglichst lange erfolgreich mitgestalten will? "Ich habe da keine Angst, ich fühle mich sehr gut", sagte Schult nach dem Spiel, mit einigen Lagen pinkfarbenem Tape um die Schulter.

Gegen Chile, so war es auch geplant, sammelte die Mannschaft von Voss-Tecklenburg mit den Toren von Kapitänin Alexandra Popp (29.) und Carolin Simon (45. +2) Selbstbewusstsein. Sie kombinierte kreativ und offensiv, sie dominierte trotz manch schlampiger Zuspiele und technischer Fehler. Was aber auch daran lag, dass es den Chileninnen nicht gelang, sich vehement genug entgegenzustellen oder gar selbst für wirkliche Gefahr zu sorgen. Und so dürfte es die Bundestrainerin beruhigt haben, dass sie sich um die Defensive nicht auch noch Sorgen machen muss. Denn die Chancenverwertung vor 10 135 Zuschauern in Regensburg war doch sehr ausbaufähig. Und das trotz einer Aufstellung, über die Voss-Tecklenburg später sagte: "Ich glaube, das war heute mit die offensivste Aufstellung, die wir bringen können."

Sie hatte angekündigt, gegen Chile mit der möglichen WM-Startelf zu spielen. Die sah dann im 4-2-3-1-System Popp in der Spitze vor, dahinter Lea Schüller, Dzsenifer Marozsan und Svenja Huth. Auf der Doppelsechs Sara Däbritz und Melanie Leupolz, in der Verteidigung Giulia Gwinn, Marina Hegering, Sara Doorsoun und Simon. Sechs von ihnen wurden wieder ausgewechselt, was aber ebenfalls geplant war. Ein paar Tage bleiben vor dem Auftakt gegen China am 8. Juni (15 Uhr, ARD), um an den Dingen zu arbeiten, die noch nicht klappen - immerhin mit allen, die dabei sein sollen.