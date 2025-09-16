Schwerpunkt zum Schulsport in Bayern „Guter Sportunterricht ist, wenn Schüler wissen, was sie tun und warum sie es tun“ 16. September 2025, 16:57 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

„Ich finde es schlimm genug, dass die Sportnote in Bayern für die Versetzung egal ist“: Sportwissenschaftler Ralf Sygusch, 60, plädiert für einen differenzierteren Sportunterricht. (Foto: Eric Waha/oh)

Ralf Sygusch, 60, ist Professor am Lehrstuhl für Sportpädagogik und -didaktik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Im Interview erklärt der Sportpädagoge, wie guter Sportunterricht funktioniert – und warum Noten auf keinen Fall abgeschafft werden sollten.

Interview: David Kulessa

