Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat das Duell der Weltmeister mit Daniel Theis gewonnen und mit den Brooklyn Nets nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Erfolg in der US-Profiliga NBA verbucht. Die Nets siegten bei den New Orleans Pelicans knapp mit 107:105 und festigten damit ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte der Eastern Conference.