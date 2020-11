Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Dennis Schröder wird zu den Los Angeles Lakers wechseln, und der wichtigste Zusatz lautet: ob er will oder nicht. Er hatte ja in der vergangenen Woche bei einem Gespräch mit MagentaSport gesagt, dass er keine besonders große Lust auf einen Umzug nach LA habe, allerdings steckt in diesem Tauschgeschäft zwischen den Lakers und Oklahoma City Thunder zum einen so ziemlich alles, was man über Transfers in der nordamerikanischen Basketballliga NBA wissen muss. Zum anderen dürfte dieser Wechsel das Beste sein, was Schröder in der Sommerpause, die wegen der Coronavirus-Pandemie eine Herbstpause ist, passieren konnte.

Die Fakten: Oklahoma City schickt Dennis Schröder nach Los Angeles und damit auch seinen Vertrag, der noch eine Spielzeit läuft und ihm 15,5 Millionen Dollar einbringen wird. Die Lakers geben dafür das Erstrundenwahlrecht bei der Talentbörse in diesem Jahr ab (sie hätten beim Draft am Mittwoch an 28. Stelle gewählt). Und weil sie das laut Tarifvertrag nicht zwei Mal nacheinander tun dürfen (sie hatten so vergangenes Jahr Anthony Davis aus New Orleans geholt), ohne einen Akteur abzugeben, legten sie Flügelspieler Danny Green und dessen 15,4 Millionen Jahresgehalt drauf.

Die Thunder werden wohl kein besonders großes Interesse an Green haben, sie dürften ihn deshalb bei der Wechselbörse, die offiziell erst am Montag begonnen hat (Vereine durften sich vorab aber grundsätzlich verständigen), gegen andere Profis oder mehr Draft Picks weiterschicken. So läuft das nun mal bei Spielern, die keine so genannte "No-Trade Clause" im Vertrag stehen haben. Und deshalb wird Schröder in der kommenden Saison für den Verein auflaufen, der in der Bubble von Florida gerade die Meisterschaft gewonnen hat - ob er will oder nicht.

Schröder, 27, sollte sich dennoch nicht grämen, zumal Lakers-Legende Magic Johnson eine Botschaft per Twitter an die Fans des Vereins geschickt hat: "Manager Rob Pelinka ist ein ausgezeichneter Transfer gelungen. Leute, dieser Tausch bringt uns in Position, den Titel zu verteidigen." Es stimmt schon: Was den Lakers bislang fehlte, war ein Spielmacher, der das Spielmachen übernahm, wenn Alleskönner LeBron James eine Verschnaufpause auf der Ersatzbank brauchte, und der sich gleichzeitig, wenn James auf dem Parkett war, geduldig freilief und dann auch zuverlässig von der Drei-Punkte-Linie traf. Es fehlte: einer wie Schröder.

Der wollte, auch das hatte er zuletzt immer wieder gesagt, gerne wieder von Beginn an auf dem Feld stehen. In der vergangenen Saison kam er meist von der Bank und wurde auch wegen grandioser Statistiken (18,9 Punkte, vier Zuspiele und 3,6 Rebounds pro Spiel) auf Platz zwei der besten Einwechselspieler gewählt. Es wird erwartet, dass die Lakers die Spielmacher Avery Bradley und Rajon Rondo in der so genannten "Free Agency" (Wechsel vertragsloser Spieler) verlieren und Schröder zum Stamm-Aufbauspieler machen werden. Schröder würde zudem gern um den Titel spielen, auch das dürfte bei den Lakers garantiert sein.