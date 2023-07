Kommentar von Jonas Beckenkamp

Interessant ist diese Konstellation ja schon. In fünf Wochen starten zwölf lange Kerle aus Deutschland in Japan in eine Weltmeisterschaft - und zwar so aussichtsreich wie selten zuvor. Das Basketball-Nationalteam kann tatsächlich eine Medaille holen, so gut ist der Kader inzwischen, so viele exzellente Werfer, Rebounder, Verteidiger und Dribbler haben sich in dieser Generation vereint. NBA-Jungs wie Dennis Schröder, die Wagner-Brüder Franz und Moritz, Daniel Theis, aber auch europäisch tätige Spezialkräfte wie Andreas Obst oder Johannes Voigtmann bilden den Kern eines Teams, das nach EM-Bronze 2022 zu Recht findet: Da ist noch mehr drin.