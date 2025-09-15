Er hat es vom Skateboarder im Prinzenpark in Braunschweig zum Basketballer in die NBA gebracht. Für den EM-Sieg des deutschen Nationalteams war er entscheidend. Über einen Sportler mit verblüffendem Werdegang.

Von Jonas Beckenkamp

Manchmal passt alles zusammen: der Moment, die Dramatik der Ereignisse und dann auch noch das Datum. Als die deutschen Basketballer in Riga ihren EM-Titel feierten, war es irgendwann Mitternacht geworden, und da hatte Dennis Mike Schröder Geburtstag. 32 Jahre ist dieser mit 1,88 Metern für einen Basketballer kleine Kerl alt. Er darf sich nun Weltmeister und Europameister nennen, schon „crazy“, wie er fand. In jeder Hinsicht eine verblüffende Geschichte also, denn in seiner frühen Jugend vertrieb er sich im Prinzenpark in seiner Heimatstadt Braunschweig seine Zeit eher auf dem Skateboard.