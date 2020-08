Die schottischen Fußballvereine Celtic Glasgow und FC Aberdeen dürfen ihre für diese Woche geplanten Ligaspiele wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln nicht bestreiten. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon drohte mit einem Stopp des gesamten Ligabetriebs. "Betrachten Sie dies als Gelbe Karte, nächstes Mal gibt es die Rote Karte", sagte Sturgeon. Als erste Maßnahme wurden Celtics Partie beim FC St. Mirren und das Spiel Aberdeen gegen Hamilton, beide geplant für Mittwoch, abgesetzt. Auch das Samstags-Duell Celtic gegen Aberdeen findet nicht statt.

Zuletzt sorgte ein Profi von Celtic, Boli Bolingoli, für einen Eklat. Der Belgier war laut britischer Medien heimlich nach Spanien gereist. Danach hatte er sich nicht in Isolation begeben und stand am Sonntag beim 1:1 in Kilmarnock auf dem Rasen. Celtic erfuhr erst im Nachhinein von der Reise. Zuvor war sein Kollege Leigh Griffiths verwarnt worden, weil er bei einer Party für seine Freundin gegen die Abstandsregeln verstoßen haben soll. Vorige Wochen musste ein Spiel des FC Aberdeen verlegt werden, weil zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und sechs weitere in Quarantäne geschickt worden waren. Die Profis sollen sich gemeinsam in einer Bar aufgehalten haben.