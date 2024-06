Der frühere BVB-Profi Paul Lambert erklärt, warum Harmonie und Teamarbeit für die Schotten so wichtig sind. Er glaubt, dass der EM-Auftakt gegen Deutschland für die Fans das größte Spiel seit 26 Jahren ist – und macht eine Ankündigung für das Duell in München.

Interview von Sven Haist

Das Eröffnungsspiel der EM zwischen Deutschland und Schottland in München berührt kaum jemanden so sehr wie Paul Lambert, 54. Denn der Schotte wird nicht nur in der Heimat verehrt, aufgrund seiner Erfolge mit Celtic Glasgow und der Nationalmannschaft, sondern er hat auch in Deutschland Denkwürdiges geleistet: Mit Borussia Dortmund gewann Lambert am Ende seines einjährigen Gastspiels beim BVB 1997 sensationell die Champions League. Beim 3:1 im Finale gegen Juventus Turin – ebenfalls in München (Olympiastadion) – schaltete er den großen Juve-Spielmacher Zinédine Zidane aus.