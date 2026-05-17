Die Meisterschaftsrunde in Schottland steuerte am letzten Spieltag auf ihren Höhepunkt zu. Die beiden Tite­lanwärter Cel­tic Glasgow und Heart of Midlothian standen sich im direkten Duell gegenüber. Kurz vor Abpfiff eskalierte die Situation im Celtic Park – jedoch auf eine Weise, die einer der außergewöhnlichsten Spielzeiten der Scottish Premiership in keiner Hinsicht gerecht wurde. Nachdem Callum Osmand in der siebten Nachspielminute per Konter zum 3:1 für Celtic ins leere Tor getroffen hatte, durchbrachen Tausende Heimfans die Barrieren und stürmten den Rasen. Eine Fortsetzung der Partie war damit faktisch ausgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt wären noch rund 30 Sekunden zu spielen gewesen. Ob das Match daraufhin lediglich unterbrochen oder bereits beendet worden war, wusste nur Schiedsrichter Don Robertson – ein möglicher Schlusspfiff war im ohrenbetäubenden Lärm des Stadions nicht auszumachen.

Während die Celtic-Profis gemeinsam mit ihren Anhängern feierten, verließen die Spieler der Hearts teils unter Schutz von Sicherheitskräften das Spielfeld und stiegen noch in Spielkleidung in den Mannschaftsbus. Später soll Rob­e­rtson den Ligaverantwortlichen versichert haben, die Partie und damit auch die Saison ordnu­n­g­sg­emäß abgepfiffen zu haben. So stand – same old story – fest: Celtic verteidigt den Titel und ist mit nunmehr 56 Meisterschaften alleiniger schottischer Rekordchampion vor dem Glasgower Stadtrivalen Rangers.

Englischer Fußball : Chelsea holt Xabi Alonso Der FC Chelsea verliert knapp das Finale um den FA Cup gegen Manchester City – und präsentiert den ehemaligen Leverkusener Meistercoach. Von Sven Haist ...

Zwar gelang es dem Klub und den Ordnungshütern später, die eigenen Anhänger wieder auf die Tribünen zurückzudrängen, sodass die Pokalübergabe ohne weitere Zwischenfälle stattfinden konnte. An den Ausschreitungen selbst änderte das jedoch nichts – insbesondere nicht am verstörenden Umgang mit dem unterlegenen Heart of Midlothian. Der Tabellenzweite sprach in einer offiziellen Mitteilung („Vorkommnisse im Celtic Park“) von „beschämenden Szenen“, die man „aufs Schärfste“ verurteile und die Schottlands Fußball „geschadet“ hätten. Die Rede war von „schweren körperlichen und verbalen Übergriffen gegen Spieler und Mitarbeiter – sowohl auf dem Rasen als auch darüber hinaus“. Aus Sicherheitsgründen reisten die Hearts beinahe fluchtartig ab, ohne Interviews sowie ohne Verabschiedung von den eigenen Fans im Stadion. In der Innenstadt kam es zu weiteren Tumulten zwischen Fans von Celtic und der Polizei.

Bei der Rückkehr zum Vereinsgelände in Edinburgh wirkten viele Beteiligte der Hearts völlig niedergeschlagen. Einige Spieler weinten und wurden von Trainer Derek McInnes tröstend in den Arm genommen. Hunderte Anhänger bereiteten dem Team einen bewegenden Empfang und würdigten eine besondere Saison. „Thank you“, stand auf einem Plakat mit dem Mannschaftsfoto. Seit dem siebten Spieltag im Herbst hatten die Hearts die Tabelle angeführt – bis vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit im Celtic Park. Dann grätschte der Japaner Daizen Maeda den Ball zum 2:1 für Celtic am deutschen Torhüter Alexander Schwolow vorbei ins Netz. Zuvor hatte Celtics Arne Engels per Handelfmeter (45.+3) die Führung von Hearts-Kapitän Lawrence Shankland ausgeglichen.

Ein trauriger Fan der Hearts im heimischen Edinburgh nach dem verpassten Titel in Schottland. Jane Barlow/PA via AP

Heart of Midlothian war mit einem Punkt Vorsprung in die Partie gegangen, nachdem Celtic bereits am vorherigen Spieltag tief in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Handelfmeter gewonnen hatte. Andernfalls hätte dem Überraschungsteam der Saison aufgrund des besseren Torverhältnisses selbst eine Niederlage mit zwei Toren Differenz zum Titel gereicht. Es wäre die erste Meisterschaft des Klubs seit 1960 gewesen – und vor allem die erste eines Vereins seit 1985, der nicht Celtic oder Rangers hieß. Damals holte der FC Aberdeen unter Trainer Alex Ferguson den Titel.

Der knapp gescheiterte Aufstand gegen das Glasgower Fußball-Establishment sicherte den Hearts dennoch viele neue Herzen. Als wesentlicher Grund für die Renaissance des Klubs gilt der Einstieg des Pokerspielers Tony Bloom vor einem Jahr. Der Milliardär, der sein Vermögen in der Glücksspielbranche aufbaute und als Besitzer des Premier-League-Vereins Brighton & Hove Albion bekannt wurde, erwarb für zehn Millionen Pfund 29 Prozent der Anteile. Die Hearts arbeiten mit Jamestown Analytics, sie sind der einzige schottische Verein, der mit der Firma kooperiert und sich dadurch einen konsequent datengetriebenen Blick auf den Transfermarkt gesichert hat. Seit dem Winter-Transferfenster 2025 kamen 18 Zugänge, die meisten ablösefrei oder für niedrige sechsstellige Summen von kleineren Klubs. Einer von ihnen ist Schwolow, der im Vorsommer ablösefrei von Union Berlin wechselte.

Als Ziel des Investments formulierte Tony Bloom, innerhalb der nächsten zehn Jahren den Meistertitel gewinnen zu wollen. An dieser Ambition dürfte er – sehr im Interesse von Attraktivität und Vielfalt des schottischen Fußballs – festhalten. Das Herzschlagfinale erzeugte erhebliche internationale Aufmerksamkeit, auch wenn die Szenen am Ende den Eindruck davon trübten.