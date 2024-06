Von Philipp Schneider

Der erste Trainingstag in der Fremde begann für die sogenannte „Tartan Army“ so, wie sie es aus den Highlands daheim kennt. „Hay, good scottish weather, the rain comes slightly from the side“, lautet ein beliebtes schottisches Bonmot, wonach gutes Wetter schon vorherrschen kann, wenn einem die Tropfen nicht senkrecht auf den Kopf trommeln. Und leicht von der Seite wurden die sprichwörtlichen „cats and dogs“ am Montag tatsächlich auch bei der ersten öffentlichen Einheit der schottischen Reisegruppe auf dem Trainingsplatz des Landesligisten 1. FC Garmisch-Partenkirchen hineingeweht. „Wir haben versucht, uns so gut wie möglich zu Hause zu fühlen. Deshalb haben wir auch das Wetter mitgebracht“, klärte Schottlands Co-Trainer John Carver auf.