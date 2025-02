Bundeskanzler bei S04:Scholz auf Schalke, das passt phonetisch zusammen

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Es war kein Krawattentermin, vielleicht sah der Bundeskanzler deshalb so unbeschwert aus, als er lächelnd zum Treffpunkt im Saal „La Ola“ in der Arena auf Schalke schritt. An diesem Ort wird üblicherweise reichlich gegessen und je nach Lage der Dinge mehr oder weniger getrunken: mehr Pils, wenn Schalke 04 verloren hat, noch mehr Pils, wenn Schalke 04 gewonnen hat. Manchmal auch umgekehrt. Doch Olaf Scholz trank lediglich Mineralwasser, nachdem er sich auf den Platz am Konferenztisch gesetzt hatte, der ihm per Namensschild zugewiesen war.