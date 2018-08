29. August 2018, 10:07 Uhr Patty Schnyder bei den US Open Rühriges aus Steffi-Graf-Zeiten

Patty Schnyder besiegte in New York einst Steffi Graf - an Details des Matches kann sie sich aber nicht mehr erinnern.

Bei den US Open freut sich die Tennis-Szene über die emotionale Geschichte der Schweizerin Patty Schnyder.

Die 40-Jährige verliert zwar gegen Maria Scharapowa - sie erinnert aber auch an einen großen Sieg, damals gegen Steffi Graf.

Von Jürgen Schmieder , New York

Gegen Steffi Graf. In der Nacht. Im damals noch sehr neuen Arthur Ashe Stadium. Daran erinnert sich Patty Schnyder, und sie erinnert sich auch daran, dass sie eine der größten Tennisspielerinnen der Geschichte vor 20 Jahren im Achtelfinale der US Open besiegt hat, mit 6:3, 6:4: "An einzelne Ballwechsel kann ich mich nicht mehr erinnern, es sind dazwischen einfach zu viele Sachen geschehen." Nun, am Dienstag, da trat Schnyder noch einmal an bei den US Open. Gegen Maria Scharapowa. In der Nacht. Im neuen Louis Armstrong Stadium.

Sie mögen das Sentimentale und Schrullige in New York, und die US Open liefern zuverlässig solche Wohlfühlgeschichten abseits von der Suche nach dem Turniersieger. Die von Jimmy Connors zum Beispiel, der im Jahr 1991 bis ins Halbfinale kam und das auf dem Weg dorthin dem Schiedsrichter auch mitteilte: "Du Penner! Ich reiße mir hier im Alter von 39 Jahren den Hintern auf und du machst so was?" Oder vor ein paar Jahren, als der 34 Jahre alte Victor Estrella Burgos die Leute mit ein paar Siegen und einer herzwärmenden Geschichte über das Nicht-Aufgeben, seinen Aufstieg aus dem Ghetto in der Dominikanischen Republik und den knallharten Altag von nicht ganz so erfolgreichen Tennisprofis zu Tränen rührte.

In diesem Jahr gibt es Patty Schnyder, die am 14. Dezember ihren 40. Geburtstag feiern wird. Sie ist die älteste Spielerin der Geschichte, die sich durch die Qualifikation in das Hauptfeld eines Grand-Salm-Turniers gequält hat. "Es ist schön für mich", sagt sie: "Ich erfahre bei dieser riesigen Veranstaltung, dass sich die Leute noch immer an meinen Namen und meine Geschichte erinnern. Das ist sehr schön."

Diese Geschichte ist tatsächlich interessant: Im Alter von 14 Jahren wurde sie Profi, sie schaffte schnell erste Erfolge, und fünf Jahre später, als 19-Jährige, da besiegte sie Steffi Graf bei den US Open und erreichte das Viertelfinale. Danach jedoch vertraute sie sich einem selbst ernannten Guru an, der sie in, wie ihr Vater sagte, eine "sektenähnliche Abhängigkeit" führte.