Das Wolfsburger Bundesliga-Original erklärt das Ende seiner Manager-Karriere, was ihm einst bei einer HSV-Bewerbung passierte - und welcher Moment sein schwierigster in der Branche war.

Interview von Thomas Hürner und Philipp Selldorf, Wolfsburg

Jörg Schmadtke, 58, wirkt ziemlich gelassen, als er in der Geschäftsstelle des VfL Wolfsburg zum Gespräch empfängt. Moment mal: Ist das der Jörg Schmadtke, der sich in seinen mehr als 20 Jahren als Bundesliga-Manager völlig zurecht den Ruf als brummiger Mieselaunebär erarbeitet hat? Ja, genau der. Schmadtke wird nun am Ende des Monats in den Ruhestand treten, aber vorher hat er noch einiges zu erzählen. Und man wird das Gefühl nicht los: Der Rückblick auf seine Karriere bereitet ihm mehr Freude, als er erwartet hätte.