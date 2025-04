Dortmund in der Champions League

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in Barcelona trifft die zuletzt verbesserte Borussia das Saison-Aus für Nico Schlotterbeck hart. Der Nationalspieler hatte diese mühsame BVB-Saison bisher mit besonderen Fähigkeiten geprägt.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Es gibt bei Borussia Dortmund wenige Spieler, die man nicht ersetzen könnte. Aber ohne Innenverteidiger Nico Schlotterbeck in einem Viertelfinale gegen den FC Barcelona antreten zu müssen, das kommt dann doch einem Tiefschlag gleich. Dortmunds bester Spieler dieser bisher oft enttäuschenden Saison hat sich am Sonntag beim Training der beim 4:1 in Freiburg nicht eingesetzten Spieler offenbar einen Einriss im Meniskus zugezogen - ohne Einwirkung eines Kollegen. Tags zuvor im Breisgau hatte Schlotterbeck eine Gelbsperre abgebrummt.