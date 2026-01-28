Im Sessellift bestimmt der Zufall die Mischung, so war das auch an einem Dezembertag 2023 in Pfelders, Südtirol, als zwei junge Männer in DSV-Rennanzügen dort Platz nahmen. Sorry, fahrt ihr im Weltcup? Schon okay, erklären die zwei, man müsse sie nicht kennen. Dass sie beide im deutschen Weltcupteam mit Linus Straßer trainieren, berichten sie dem Reporter, ehe sie sich vorstellen: Gestatten, Anton Grammel und Fabian Gratz, Skirennfahrer.

Gut zwei Jahre ist die Szene im Dreiersessellift von Pfelders her, und spätestens seit Dienstagabend dürfte auch der letzte Skireporter die Namen der beiden kennen. Gratz und Grammel, 28 und 27 Jahre alt, Riesenslalomspezialisten, deren Karriere gerade Fahrt aufnimmt, wie das erste von zwei Nachtrennen in Schladming am Dienstag erahnen ließ. Gratz und Grammel, die beide auf Podestkurs lagen und am Ende Elfter und Zehnter wurden. Gratz und Grammel, die feinste Alliteration des deutschen Skisports.

Schneekanone für den Garten : „Sie hat den Stromverbrauch zweier Punschkocher“ Eine Familienschneekanone für den eigenen Vorgarten? Ernsthaft? Nachgefragt bei den Erfindern der „Frau Holle 2.0“, den Gassner-Brüdern aus Engerwitzdorf in Oberösterreich. SZ Plus Interview von Korbinian Eisenberger ...

Nach Schladming (oder zum Training nach Pfelders) reisten Berichterstatter aus deutschen Medienhäusern bisher mit dem Ansinnen, über die Slalomkünste von Straßer zu berichten. Mehrere Winter war er der einzige deutsche Alpinist mit seriösen Podestchancen, wie am Wochenende in Kitzbühel zu sehen war. Wenn die Tore weiter auseinander gesteckt stehen, taten sich Skifahrer aus Deutschland länger auffällig schwer. Doch im Riesenslalom, dieser so kniffligen Disziplin, ist ein Leuchten am Ende des DSV-Tunnels zu erkennen. Nicht nur wegen der Schladminger Flutlichtscheinwerfer.

Hier kommen zuvorderst Gratz und Grammel mit den Schneepisten ins Spiel, die im alpinen Profisport weder an Schnee noch an jene Pisten erinnern, wie sie Hobbysportler kennen. Am Schladminger Planai-Hang ging es am frühen und späteren Dienstagabend über eine Fläche aus Blankeis, mehr ein Terrain für Schlittschuhe oder Steigeisen als für Riesenslalom-Artisten. Gratz und Grammel carvten im ersten Lauf trotz alledem – wie es so schön heißt – auf Zug durch die Tore, die Skier parallel, die Oberkörper nach vorn geneigt. Ihnen gelangen runde Schwünge, mit den Stahlkanten verhinderten sie erfolgreich den besten Indikator für Zeitverlust: sprühende Eiswolken.

Gratz und Grammel müssen auch erfahren, dass es in diesen verflixten Riesentorrennen stets zwei gute Läufe braucht

Staub aufwirbeln, dafür waren die beiden ohnehin nicht berühmt. Gratz und Grammel sind mehr der Inbegriff von Zurückhaltung. „Es war eher immer sein Handicap, dass er sich mehr als Underdog gesehen hat und sich nie bewusst war, was er eigentlich für ein Potenzial hat“, sagte im Bayerischen Fernsehen etwa sein Cheftrainer Christian Schwaiger über Gratz: „Ich war aber immer überzeugt, dass Fabi das Zeug zur Weltspitze hat.“ Und, auch wenn Platz elf in einem olympischen Winter eine zentrale Stufe hinter besagter Weltspitze rangiert, war in Schladming zu erahnen, warum Schwaiger so denkt.

Deutsche Olympia-Nominierungen : Luis Vogt: Zu spät zu schnell? Luis Vogt knackt auf der Streif die Olympianorm – allerdings nach der Nominierungsfrist. Bekommt er über ein Hintertürchen doch noch einen Platz? Kurze Antwort: Es ist kompliziert. SZ Plus Von Felix Haselsteiner und Mads Poschardt ...

Gratz hatte mit seinen Skiern eine Fahrt durchs steirische Eis gepflügt, an die man sich beim DSV gerne erinnern wird. Zwischenrang drei mit der vergleichsweise hohen Startnummer 19 stand nach Lauf eins zu Buche, das erste Podest des Fabian Gratz hätte es werden können (unlängst war er Fünfter in Alta Badia und Neunter in Adelboden). Ähnlich stark war die erste Fahrt seines Teamkollegen Grammel mit der noch höheren Nummer 24 einzuschätzen. Dem Vernehmen nach hatten beide, Gratz wie Grammel, im Sommer den Fokus aufs Krafttraining gelegt, also Muskelmasse zugelegt. Gratz war zwar vorher auch kein Schmächtling, und Grammel avanciert seither nicht zwingend zum Kilowunder, aber der Fortschritt ist erkennbar.

Nur benötigt es in diesen verflixten Riesentorrennen stets zwei gute Läufe. Und im Entscheidungsdurchgang staubte es unter den DSV-Kanten deutlich mehr als etwa beim Schweizer Sieger Loic Meillard, dem zweiten Lucas Braathen (Brasilien) oder dem Überraschungsdritten Alban Elezi Cannaferina aus Frankreich. „Ich hatte mir nach der Ausgangslage im ersten Lauf mehr erhofft“, meinte Grammel: „Es war aber ein richtig guter Schritt. Da sieht man, dass wir ganz vorn mitmischen können und da auch hingehören.“ Gratz, der wie Grammel nach Lauf eins vor dem Winter-Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz gelegen hatte, wirkte auch nicht restlos enttäuscht. Trotz eisiger Piste „haben wir beide gemerkt, dass da einiges geht“, sagte er. Er wisse „ziemlich genau“, welchen Fehler er im Finale begangen habe: „Ich bin ein bisschen passiver geworden und habe gemerkt, dass der Grip irgendwie nicht mehr ganz so da ist.“

Der sogenannte Grip also, die schwer zu ergründende Verbindung von der Kante zum Schnee, der ja kein Schnee ist, sondern Eis. In einem Winter, in dem aus deutscher Sicht längst nicht alles glattläuft, auch das war aus Schladming zu erfahren: DSV-Alpin-Direktor Wolfgang Maier etwa erklärte im BR, dass Luis Vogt trotz seiner rasanten Fahrt bei der Streifabfahrt und Rang acht in Kitzbühel auf Olympia verzichten müsse. Der DSV-Antrag sei am Dienstag vom IOC abgelehnt worden. Ex-Weltmeister Alexander Schmid indes habe nach seiner Verletzung eine vielversprechende MRT-Untersuchung hinter sich und könne noch vor den Spielen auf Schnee trainieren. Schmid hat einen Olympia-Startplatz sicher – und würde den deutschen Dreiersessellift komplettieren.