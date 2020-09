Die neue Saison der ersten und zweiten Bundesliga Luftgewehr und Luftpistole wird nicht stattfinden. Das hat der Ligaausschuss des Deutschen Schützenbundes in einem Onlinemeeting diese Woche entschieden. Die Bundesligen Luftgewehr wären am 10. Oktober gestartet, die der Luftpistole eine Woche später. Während von Verbandsseite, laut einer Mitteilung des oberbayerischen SV Germania Prittlbach von Mittwoch, die Durchführung gewünscht war und auch entsprechend abgestimmt wurde, "ergab sich insbesondere bei den Vertretern der Südligen und auch bei den Aktivenvertretern letztlich eine 10:5 Mehrheit". Germania-Manager Sven Körper sagte: "Wir hoffen, dass wir zumindest in der Bayernliga starten können." Von Seiten des Bayerischen Sportschützenbunds (BSSB) habe es geheißen, die Bayernliga finde statt.