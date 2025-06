Am Dienstag startet der Schießsport-Weltcup auf der Olympiaschießanlage Garching-Hochbrück, der größten zivil genutzten Schießanlage weltweit. In den zehn olympischen Gewehr- und Pistolen-Disziplinen wird an fünf Wettkampftagen um die Medaillenränge gekämpft. Mit dabei sind sieben Olympiasiegerinnen und Olympiasieger von Paris. Ebenfalls an die Schießlinie geht der türkische Sportschütze und Social-Media-Star Yusuf Dikec. An der Seite von Şevval Tarhan holte er vergangenes Jahr in Paris die Silbermedaille im Luftpistolen Mixed. Seine dabei gezeigte Coolness am Schießstand ließ ihn in den sozialen Netzwerken zu einem regelrechten Superstar aufsteigen. Eine Million Menschen folgen ihm mittlerweile auf Instagram. Zuletzt war er Botschafter der Türkei im Vorfeld des Nato-Gipfeltreffens der Außenminister in Antalya.