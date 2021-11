"Es ist viel schöner, das alles mit Freunden zu erleben", sagt Maxi Ulbrich über die ersten Erfahrungen in Liga eins.

Die Luftgewehrschützen der FSG Dießen kämpfen in ihrer ersten Bundesligasaison mit finanziellen und sportlichen Schwierigkeiten. Vor ihrem Heimwettkampf setzen sie auf Zusammenhalt - trotz der angespannten Lage.

Von Jonas Kraus

In seinen 34 Jahren als Schützenmeister bei der Feuerschützengesellschaft (FSG) Dießen wurde es Jakob Stainer selten langweilig. Einst übernahm er die vor sich hinvegetierende Abteilung, renovierte mit seinen Mitstreitern das Schützenheim, erlebte Aufstieg um Aufstieg. "Ich habe viel gesehen in dieser Zeit", sagt Stainer. "Aber so stressig wie zuletzt war es selten."

Seit einem Monat rackert der 67-Jährige Tag für Tag, stellt Hygienekonzepte auf, schmeißt sie wieder um, blickt sorgenvoll auf die Corona-Fallzahlen und die Beschlüsse der Politik. Alles für diesen einen Nachmittag am Samstag, wenn Dießens Luftgewehrschützen ihren ersten Erstliga-Wettkampf in der heimischen Mehrzweckhalle austragen. Die Vorfreude sei da, versichert Stainer. "Aber ich bin froh, wenn alles rum ist."

Hinter der 1420 erstmals urkundlich erwähnten Feuerschützengesellschaft aus dem Markt am Ufer des Ammersees liegen turbulente Jahre. Zunächst schaffte Dießen Anfang 2020, vor Ausbruch der Pandemie, überraschend den Aufstieg in die erste Bundesliga Süd. "Danach haben wir kurz gefeiert", erinnert sich Stainer. Die große Party wollten sich die Schützen aufsparen, schließlich wurde die FSG im vergangenen Jahr 600 Jahre alt, "besser geht es eigentlich nicht". Eigentlich. Denn das Virus verhinderte die Jubiläums- und Aufstiegsparty, und auch die Bundesligasaison wurde abgesagt.

"Auf einmal sind da Zuschauer, da ist Lärm in der Halle." Das gab es in der zweiten Liga nicht

"Sehr bitter", findet Stainer. "Möglicherweise gar nicht so schlimm", sagt dagegen Maxi Ulbrich, einer der Aufstiegshelden. Dem jungen Team habe das Jahr Pause eventuell gar nicht geschadet. "Aber es ist schon super, dass es nun endlich losgegangen ist", sagt Ulbrich, 21, und schwärmt von den ersten Wettkämpfen. "Auf einmal sind da Zuschauer, da ist Lärm in der Halle." Sowas habe es in der der zweiten Liga nicht gegeben.

Ulbrich hätte auch ohne Dießens Aufstieg Bundesligaluft schnuppern können. "Es gab Angebote", erzählt er. Mancher Verein aus der finanziell besser aufgestellten Nordstaffel hätte ihn gerne verpflichtet. "Aber es ist viel schöner, das alles mit Freunden zu erleben statt mit Kollegen." Während sich bei vielen Vereinen die Schützen nur am Wettkampfwochenende treffen, trainieren die Dießener auch miteinander.

Die Auswärtsfahrten mit Übernachtung kosten viel Geld. Geld, dass der FSG fehlt

"Das ist unser großer Vorteil", glaubt Stainer. Und womöglich der einzige. Denn die großen Namen schießen bei anderen Klubs. Stainer dagegen muss sich anstrengen, die laufenden Kosten zu decken. Die Auswärtsfahrten mit Übernachtung kosten viel Geld. Geld, dass der FSG fehlt. "Es gab viel Zuspruch, als wir aufgestiegen sind", erinnert sich Stainer, auch Sponsoren hätten ihr Interesse bekundet. "Aber viele sind wegen Corona wieder abgesprungen."

Dementsprechend wusste die FSG bereits vor der Saison, dass es hart werden würde. "Das überrascht uns nicht", sagt Stainer mit Blick auf den vorletzten Platz, den sein Team nach sechs Wettkämpfen einnimmt. Erst ein Sieg gelang Dießen, dem gegenüber stehen fünf teils knappe Niederlagen. "Sehr ärgerlich", findet Stainer. "Bei allen ist noch Luft nach oben."

Teils liegen die Einzelergebnisse deutlich unter dem, was die Schützen in der zweiten Liga dargeboten haben. Der Druck sei einfach größer, meint Stainer, das perle nicht so einfach von jedem der jungen Schützen ab. Dazu sei das Niveau deutlich höher. "Wird schon, aber das braucht halt Zeit", glaubt Ulbrich.

Die Zeit läuft der FSG langsam davon. Zwar steht noch nicht fest, ob es einen oder zwei Direktabsteiger geben wird, jeder Sieg würde allerdings das Abstiegsrisiko verringern. Womöglich gelingt der zweite Erfolg ja beim Heimwettkampf am Samstag. Wahrscheinlich ist das aber nicht, Dießen trifft auf den Tabellenzweiten Bund München. "Mal schauen, was geht", sagt Stainer. Er hofft trotz der angespannten Situation auf ein paar Zuschauer; das mehrmals überarbeitete Hygienekonzept sei gut, betont er.

Wenn der Heimwettkampf geschafft ist, will Stainer erstmal ein wenig durchschnaufen. Aber nicht zu lange, am Montag geht es wieder in die Arbeit. Stainer betreibt ein Architekturbüro, spezialisiert auf: Schießstände.