Der Schiedsrichterskandal rund um den FC Barcelona weitet sich aus. Auch Vereinspräsident Joan Laporta werde angeklagt, gab das zuständige Gericht am Mittwoch bekannt. Die Anklage bezieht sich auf Laportas erste Amtszeit von 2003 bis 2011, laut dem Richter wiegen die Vorwürfe derart schwer, dass keine Verjährung geltend gemacht werden könne. Erst vor drei Wochen waren in dem Fall die Räumlichkeiten der spanischen Schiedsrichterzentrale durchsucht worden. Im März hatte die Staatsanwaltschaft den FC Barcelona, ehemalige Klubfunktionäre und den früheren Referee Jose Maria Enriquez Negreira wegen Korruption, Untreue und gefälschter Unterlagen angeklagt. Hintergrund sind Millionenzahlungen bis ins Jahr 2018 an ein Unternehmen Negreiras, der damals Vizepräsident des Schiedsrichterausschusses war. Beide Seiten haben die geschäftlichen Verbindungen eingeräumt, bestreiten aber den Vorwurf der Korruption. Laut Negreira habe seine Firma den Verein mündlich darüber beraten, wie sich die Spieler gegenüber bestimmten Unparteiischen verhalten sollten. Barca bezeichnete solche Beraterdienste als "normal".