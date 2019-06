10. Juni 2019, 18:51 Uhr Schiedsrichter Wimmelbild

Acht Offizielle stehen bei jedem Spiel auf dem Platz

Wer bei einem Spiel der Frauen-WM nur schnell mal die Namen der Schiedsrichter checken will, lässt sich auf abendfüllende Lektüre ein. Bei jedem Spiel kommen acht Offizielle zum Einsatz: Schiedsrichterin, Schiedsrichterassistentin 1, Schiedsrichterassistentin 2, Vierte Offizielle, Video-Schiedsrichterassistent, Assistent des Video-Schiedsrichterassistenten, Video-Schiedsrichter-Abseits-Assistent und Reserve-Schiedsrichterassistent. Es wimmelt nur so von Assistenten, und wenn das so weitergeht, gibt es bald mehr Schiedsrichter als Spieler. Deutsche Offizielle waren erstmals bei der Partie Brasilien gegen Jamaika (3:0) im Einsatz: Als Schiedsrichterin fungierte Riem Hussein, Video-Schiedsrichterassistent war Bastian Dankert, Assistent Sascha Stegemann. Auf dem Platz kommen bei einer Frauen-WM nur Schiedsrichterinnen zum Einsatz; vor den Monitoren sitzen auch Männer, in diesem Fall zwei Deutsche, die den Videobeweis aus der Bundesliga kennen. Am Mittwoch sind Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, Assistentin Katrin Rafalski und Videoreferee Felix Zwayer für die Partie Norwegen gegen Frankreich nominiert.