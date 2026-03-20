SZ: Herr Kircher, wo haben Sie am vergangenen Samstag das Spiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München gesehen?
Schiedsrichterchef Knut Kircher„Die Stimmung ist gerade am Anschlag“
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Schiedsrichterchef Knut Kircher spricht über die Fehler der Bundesliga-Referees, die Härte der Kritik, die Zukunft des VAR – und erklärt, warum es in Deutschland gerade keinen Top-Referee gibt.
Interview von Christof Kneer und Martin Schneider
VAR Pascal Müller:„Dann geht es wieder los: War der VAR Kaffee trinken?“
Ständig wird über ihn diskutiert, seine Arbeit kennen die wenigsten. Ein Gespräch mit Videoschiedsrichter Pascal Müller, der seit sechs Jahren fast jede Woche im Kölner Keller sitzt und sagt: Ein Fußball ohne VAR würde nicht mehr akzeptiert.
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