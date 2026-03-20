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Schiedsrichterchef Knut Kircher„Die Stimmung ist gerade am Anschlag“

Lesezeit: 14 Min.

Schiedsrichterchef Knut Kircher (links) musste sich nach dem Spiel seines Unparteiischen C der Bayern gegen Leverkusen unter anderem zu einer Aussage
Schiedsrichterchef Knut Kircher (links) musste sich nach dem Spiel seines Unparteiischen C der Bayern gegen Leverkusen unter anderem zu einer Aussage IMAGO/Jürgen Kessler/IMAGO/Norbert Schmidt

Schiedsrichterchef Knut Kircher spricht über die Fehler der Bundesliga-Referees, die Härte der Kritik, die Zukunft des VAR – und erklärt, warum es in Deutschland gerade keinen Top-Referee gibt.

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SZ: Herr Kircher, wo haben Sie am vergangenen Samstag das Spiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München gesehen?

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