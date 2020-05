Die Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten der Bundesliga wurden bislang nicht systematisch auf Covid-19 getestet - das soll sich aber schnell ändern. "Der dafür zuständige DFB hat uns mitgeteilt, dass er die Umsetzung unseres Konzeptes in die Hand nimmt und entsprechende Testungen durchführt", sagte Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL). "Selbstverständlich" werde es auch an die Referees hygienische und medizinische Anforderungen geben. "Meines Wissens aber müssen die Schiedsrichter jetzt nicht in Zweikampftraining mit Körperkontakt", dies erkläre die zeitliche Differenz zu den Testwellen bei den Profis. Das Schiedsrichterwesen fällt nicht unter die Verantwortung der DFL, sondern in die des Deutschen Fußball-Bundes.

Im Falle positiver Befunde auf das Coronavirus drohen Schiedsrichter somit für den Wiederanpfiff am 16. Mai auszufallen, da eine 14-tägige häusliche Quarantäne anstünde. Laut DFL-Konzept sollen sich die Unparteiischen früh morgens am Vortag des von ihnen zu leitenden Spiels testen lassen - entweder bei einem heimatnahen Klub oder schon am Spielort im Rahmen der Testroutine der Heimmannschaft. Insgesamt sind 26 Erstliga- und 22 Zweitliga-Schiedsrichter lizensiert.