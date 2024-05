Um den Abstieg aus der Premier League zu verhindern, lässt Nottingham Forest nichts unversucht. Der Traditionsklub aus den East Midlands investierte in dieser Saison nicht nur mehr als 100 Millionen Pfund in neue Spieler und wechselte zum Ende der Hinrunde den Trainer aus, sondern stellte im Februar in dem ehemaligen Weltschiedsrichter Mark Clattenburg auch noch einen Schiedsrichterberater ein - den ersten im englischen Profifußball, wie angenommen wird. Die Verpflichtung von Clattenburg galt als Reaktion auf mehrere Schiedsrichterentscheidungen, von denen sich der Klub benachteiligt gefühlt hatte.

In einem Youtube-Gespräch mit dem Reporter Jamie Martin erklärte Clattenburg zu Beginn seiner Tätigkeit, dass der mit ihm gut bekannte Eigentümer des Klubs, der Grieche Evangelos Marinakis, verstehen möchte, warum gewisse Szenen gegen seinen Klub gewertet worden seien. Zu seinem Aufgabenbereich zähle es auch, die Mannschaft mit Unterlagen auf die Schiedsrichtergespanne vorzubereiten und die Beziehungen zwischen dem Klub und der Schiedsrichter-Organisation PGMOL zu verbessern. Denn es gehe um "dieses eine kleine Prozent", das vielleicht drei Punkte und damit letztlich eine bessere Position bringen könnte.

Doch nach zweieinhalb Monaten ist die Zusammenarbeit zwischen Clattenburgs Firma Referee Consultant und dem Nottingham Forest Football Club bereits wieder beendet. Und das nicht etwa, weil er den skizzierten Prozentpunkt bereits herausgekitzelt hätte. Sondern weil "die Existenz und Ausführung der Beratungsdienste zu ungewollten Reibungen zwischen dem NFFC und anderen Beteiligten geführt" hätte, wie Clattenburg am Freitag mitteilte. Er gab zu, die Spannungen seien für den Klub "eher hinderlich als hilfreich" gewesen. Sie hätten dazu geführt, dass er "von Teilnehmern und Fachleuten unverdientermaßen ins Visier genommen" worden sei.

Die Situation um Clattenburg eskalierte vor zwei Wochen, als Nottingham nach einer Pleite beim Abstiegskonkurrenten FC Everton drei nicht gegebene Elfmeter beklagte und indirekt die Integrität des Video Assistant Referee (VAR) Stuart Attwell anzweifelte. "Wir haben die PGMOL vor dem Spiel gewarnt, dass der VAR ein Fan von Luton Town (dem Abstiegsrivalen; Anm. d. Red.) ist, aber sie haben ihn nicht ausgetauscht", schrieb der Verein auf dem eigenen X-Account. Der Beitrag ist mehr als 45 Millionen Mal aufgerufen worden. Bei einer Elfer-Situation zeigte sich der Schiedsrichterchef Howard Webb später einsichtig, er hätte eine Intervention des VAR präferiert.

Der englische Fußballverband FA hat den Klub wegen "unangemessenen Verhaltens" angeklagt

Die Premier League nahm die Kommentare aus Nottingham "mit großer Enttäuschung" zur Kenntnis und wies die Anschuldigungen vehement zurück. Die Integrität von Spieloffiziellen auf unsachgemäße Weise infrage zu stellen, sei "niemals angemessen", verfügte die Liga. Sie kündigte eine Untersuchung der Vorkommnisse an. Und der englische Verband FA klagte sowohl den Klub wegen "unangemessenen Verhaltens" an als auch dessen Trainer Nuno Espirito Santo und Spieler Neco Williams. Sie haben bis zum Ende der Woche Zeit für eine Stellungnahme.

Auch Clattenburg, der in der Vergangenheit nicht unbedingt in hohen Tönen über die PGMOL und ihren Vorsitzenden Webb gesprochen hatte, wurde aufgrund seiner Äußerungen nach dem Spiel "formell verwarnt". Er hatte in seiner an Lobbyismus grenzenden Kolumne im Boulevardblatt Daily Mail durchaus Verständnis für das Vorgehen des Klubs gezeigt, indem er betonte, dass er als Schiedsrichterchef die VAR-Ansetzung von Attwell "sicher nicht riskiert" hätte. Clattenburgs Rolle verurteilte Sky-Experte Gary Neville: Er forderte ihn auf, sich von den schwerwiegenden Vorwürfen des Vereins gegen Attwell zu distanzieren und von seinem Beraterposten zurückzutreten. Das Nottingham-Statement rügte Neville als eine "Mafiabanden ähnliche Aussage". Der Klub soll deswegen rechtliche Schritte gegen Sky eingeleitet haben, wie wenig verwunderlich abermals der Daily Mail zu entnehmen war.

Clattenburgs Rückzug lässt vermuten, dass sich Nottingham Forest im Saisonfinale wieder mehr auf das Geschehen auf dem Platz konzentrieren möchte. Und das scheint keine schlechte Idee zu sein: Am Samstag gewann Nottingham, das kürzlich wegen Finanz-Verstößen vier Punkte abgezogen bekam, beim Tabellenletzten Sheffield United 3:1 und hat nun zwei Spieltage vor Schluss drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge - plus das deutlich bessere Torverhältnis. Auch dieses Match lief nicht ganz ohne Kontroverse ab. Allerdings beschwerte sich diesmal der Gegner über Nottinghams angeblich irregulären zweiten Treffer.