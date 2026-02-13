Der Streamingdienst Dazn lockt fürs Wochenende mit einem Spektakel, das man getrost einen Scoop mit Ansage nennen darf. Er bietet seinem Abonnenten die spektakuläre Aussicht darauf, noch vor den Schiedsrichtern selbst zu erfahren, wie deren Chef ihre Leistung bewertet. Ob sie nun also, wie zuletzt häufiger, schräg daneben gepfiffen haben oder aber – soll vorkommen – „unauffällig“, vulgo spitze waren. Am Freitagmorgen verschickte Dazn eine Pressemitteilung, die es verdient, um die allfälligen Grüße bereinigt in Gänze wiedergegeben zu werden: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass Knut Kircher, Geschäftsführer Sport & Kommunikation der DFB Schiri GmbH und als solcher Leiter der deutschen Elite-Schiedsrichter, an diesem Samstag im Rahmen der Bundesliga-Konferenz als Experte live im Dazn-Studio im Einsatz sein wird. Kircher ist sowohl in der Vorberichterstattung ab 14:30 Uhr als auch in der Highlight-Sendung ‚ALL IN‘ im Anschluss an die Spiele zu sehen. Darüber hinaus begleitet er die Konferenz über die gesamten 90 Minuten hinweg und ordnet strittige Szenen sowie zentrale Entscheidungen mit seiner Expertise ein.“