Der Streamingdienst Dazn lockt fürs Wochenende mit einem Spektakel, das man getrost einen Scoop mit Ansage nennen darf. Er bietet seinem Abonnenten die spektakuläre Aussicht darauf, noch vor den Schiedsrichtern selbst zu erfahren, wie deren Chef ihre Leistung bewertet. Ob sie nun also, wie zuletzt häufiger, schräg daneben gepfiffen haben oder aber – soll vorkommen – „unauffällig“, vulgo spitze waren. Am Freitagmorgen verschickte Dazn eine Pressemitteilung, die es verdient, um die allfälligen Grüße bereinigt in Gänze wiedergegeben zu werden: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass Knut Kircher, Geschäftsführer Sport & Kommunikation der DFB Schiri GmbH und als solcher Leiter der deutschen Elite-Schiedsrichter, an diesem Samstag im Rahmen der Bundesliga-Konferenz als Experte live im Dazn-Studio im Einsatz sein wird. Kircher ist sowohl in der Vorberichterstattung ab 14:30 Uhr als auch in der Highlight-Sendung ‚ALL IN‘ im Anschluss an die Spiele zu sehen. Darüber hinaus begleitet er die Konferenz über die gesamten 90 Minuten hinweg und ordnet strittige Szenen sowie zentrale Entscheidungen mit seiner Expertise ein.“
MeinungReferees in der BundesligaKircher sollte die Schiedsrichter-Leistung lieber verbessern, als Imagepflege zu betreiben
Kommentar von Javier Cáceres
Lesezeit: 2 Min.
Schiedsrichterchef Knut Kircher setzt sich bei der Bundesliga-Konferenz live ins Studio von Dazn. Ob er den Schiedsrichtern damit hilft, ist zweifelhaft.
VAR Pascal Müller:„Dann geht es wieder los: War der VAR Kaffee trinken?“
Ständig wird über ihn diskutiert, seine Arbeit kennen die wenigsten. Ein Gespräch mit Videoschiedsrichter Pascal Müller, der seit sechs Jahren fast jede Woche im Kölner Keller sitzt und sagt: Ein Fußball ohne VAR würde nicht mehr akzeptiert.
