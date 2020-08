Als Schiedsrichter wurde der Italiener Daniele Orsato nominiert. Für den 44-Jährigen ist es das erste große Finale seiner Karriere. In dieser Spielzeit der Champions League kam er schon acht Mal zum Einsatz, zuletzt im Achtelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City (1:2). Orsato leitete bisher drei Bayern-Partien, so jene unter Trainer Niko Kovac beim Achtelfinal-Aus 2019 gegen Liverpool (1:3). Der Italiener war zudem beim Europa-League-Finalturnier in Deutschland im Einsatz und pfiff das Viertelfinale in Duisburg zwischen dem FC Sevilla und Wolverhampton Wanderers (1:0). Am Sonntag wird Orsato von seinen Landsleuten Lorenzo Manganelli und Alessandro Giallatini als Linienrichter sowie Massimiliano Irrati und Marco Guida als Videoassistenten unterstützt. Vierter Offizieller ist der Rumäne Ovidiu Hategan.