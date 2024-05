Es zählt zu den vorhersehbaren Reflexen im Fußballland Deutschland, dass die Menschen in regelmäßigen Abständen mit großem Erstaunen auf andere Mannschaftssportarten schauen - und das Gesehene auf ihr Lieblingsspiel beziehen. Was der Fußball vom Handball (meistens), vom Eishockey oder vom Basketball (seltener) lernen kann ... - so begannen dann die Thesen, die selbstverständlich immer folgenlos blieben, bis sie irgendwann keiner mehr ernst nahm. Insofern ist eine Nachricht aus dieser Woche eine überraschende Wendung: Der Fußball will jetzt tatsächlich etwas von anderen Sportarten lernen!

Am Dienstag hat der europäische Fußballverband Uefa eine Neuerung in der Auslegung des Regelwerks bekanntgegeben: Schiedsrichter sollen umstrittene Entscheidungen häufiger begründen - und dabei nur mit dem jeweiligen Teamkapitän sprechen. So kennt man es bisher vor allem von Partien im Rugby, die deshalb ohne ständige Diskussionen ablaufen, von sogenannten Rudelbildungen ganz zu schweigen. Die soll es jetzt auch im Fußball nicht mehr geben.

"Wir fordern alle Mannschaften auf, dafür zu sorgen, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter spricht", sagte Uefa-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti in der Mitteilung: "Die Kapitäne haben ihrerseits dafür zu sorgen, dass ihre Mitspieler den Referee weder bedrängen noch direkt ansprechen, damit die Entscheidung möglichst rasch und respektvoll erklärt werden kann." Und weiter: "Jeder Spieler, der die Rolle seines Kapitäns ignoriert, beim Schiedsrichter reklamiert und/oder sich respektlos verhält, wird verwarnt", bekommt also eine gelbe Karte gezeigt. Handelt es sich beim Kapitän um den Torwart, muss ein Feldspieler als Ansprechpartner benannt werden.

Die Testphase für eine ähnliche, detaillierter ausgearbeitete Richtlinie (mit der Einführung eines vier Meter breiten, nur dem Kapitän vorbehaltenen Bereichs um den Schiedsrichter, von dem bei der Uefa nun zunächst nicht die Rede war) hat auch das International Football Association Board (Ifab) jüngst beschlossen. Und auch wenn einen die sogenannten Regelhüter des Fußballs mit ihren Ideen oft zum Verzweifeln bringen (sie wollten neulich eine blaue Karte erfinden), so ist ihr Einfall diesmal unbedingt zu befürworten. Es gibt wohl kein Problem im Fußball, das derart offensichtlich vom Profibereich auf die Amateursportplätze abstrahlt wie das Anmeckern und Bedrängen von Schiedsrichtern. Nicht zuletzt deshalb, weil sich viele Referees dem nicht mehr aussetzen wollen, war die Anzahl an Schiedsrichtern in Deutschland jahrelang rückläufig.

Ziemlich gewagt ist es dabei von der Uefa, die Neuerung gleich auf der größtmöglichen Bühne zu testen. Denn auch wenn die EM-Teilnehmer vor dem Turnierstart darauf vorbereitet werden sollen: Das Meckern nach Schiedsrichterentscheidungen haben viele Fußballer wohl derart verinnerlicht, dass die Folge am Anfang inkonsequente Bestrafungen sein dürften - oder sehr, sehr viele gelbe Karten. Und ob die Gespräche zwischen Kapitänen und Schiedsrichtern auf Anhieb so "konstruktiv" ablaufen, wie sich der Verband das vorstellt, ist auch durchaus fraglich. Nicht unwahrscheinlich also, dass der Fußball auch nach der EM noch etwas von anderen Sportarten wird lernen können.