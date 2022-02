Mehr als zwei Monate nach seiner heftig kritisierten Leitung des Bundesliga-Topspiels Borussia Dortmund gegen FC Bayern (2:3) hat Schiedsrichter Felix Zwayer, 40, sein Comeback gegeben. Er pfiff am Sonntag die Zweitliga-Partie Hannover 96 gegen Darmstadt 98. "Es war sehr schön und hat viel Spaß gemacht. Das ist ja genau das, was ich leidenschaftlich tue", sagte Zwayer nach dem 2:2. Einfach war auch diese Partie nicht zu leiten. Hannover forderte früh zwei Foulelfmeter (6./22.), doch Zwayer ließ weiterspielen. Beim 2:2 der Darmstädter korrigierte der Videoassistent in Köln eine Abseits-Entscheidung.