Es ist ein altbekanntes Problem der Bundesliga: Sogenannte unattraktive Teilnehmer (z. B. Heidenheim, Wolfsburg, Bayern München) nehmen heiß geliebten Traditionsklubs (z. B. Schalke, Hertha BSC, 1860 München) die Plätze weg. Und die Lage droht sich weiter zu verschärfen. Nach SZ-Informationen plant die Deutsche Fußball -Liga, bald schon einen exorbitant unbeliebten Verein per Wildcard ins Oberhaus aufzunehmen: die Schiedsrichter.

Damit erfüllt sie eine lange gehegte Forderung der Regelhüter, die etwa von Urs Meier immer wieder gestellt wurde: Die Schiedsrichter müssten „das 19. Team der Bundesliga“ sein – und zwar, wie Meier erklärte, „mit allem, was dazugehört: Trainer, Co-Trainer, Physiotherapeuten, Psychologen, Training, Analysen“. Am Samstag sagte nun auch der ehemalige Referee Thorsten Kinhöfer, als er sich im ZDF gegen Kritik an seiner Zunft verwahrte, die Schiedsrichter seien „die 19. Mannschaft“.

Schon zur Saison 2026/27 soll der neue Klub „FC VAR Unparteiisch“ an den Start gehen – die Vorbereitungen sind entsprechend weit gediehen. Trainer wird der frühere Bundesligastürmer Julian Schieber (zuletzt SG Sonnenhof Großaspach U19; Interpret des Mallorca-Schlagers „Ab mit dir unter die Dusche“). Als Sportdirektor fungiert der bisherige BR-Sportreporter Thomas Kartenbeck (Name von der Redaktion leicht geändert).

Hauptsponsor wird der Schweizer Tourismusverband. „Die Schweiz und der FC VAR Unparteiisch – das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Wir teilen gemeinsame Werte wie Neutralität, Pünktlichkeit und Spießigkeit“, heißt es in der vorbereiteten Pressemitteilung: „Und außerdem: immer noch lieber die Schweiz als Ruanda.“ Als Maskottchen für den Kids Club ist eine schwarze Sau namens „Pfeife“ entworfen worden, von derselben Marketing-Agentur stammt der Klubslogan: „Wir machen euren Sport kaputt.“ Und sogar eine erlebnisorientierte Ultragruppierung hat sich schon gegründet („Kommando Tätlichkeit“).

Für Traditionalisten ist der neue Plastikklub schon jetzt ein rotes Tuch. Einen Vorteil bringt die Neuerung aber auch: Um wieder auf die Sollstärke von 18 Mannschaften zu kommen, plant die DFL, die Tabelle am Saisonende von oben abzuschneiden. Der FC Bayern soll aus der Wertung genommen werden, sodass in Zukunft die Entscheidung um die Meisterschaft wieder spannend wird. Kritiker befürchten allerdings, dass es dann bald eine Flut von Fehlentscheidungen geben und der neue deutsche Serienmeister der FC VAR Unparteiisch werden könnte.