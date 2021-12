Brychs letzter Pfiff in Madrid

Eine Nachspielzeit gönnte sich Felix Brych, 46, am Dienstagabend nicht mehr, nach exakt 90 Minuten pfiff der deutsche Spitzenschiedsrichter seine internationale Karriere ab. Mit dem Ball in der Hand verließ der Münchner den Rasen des Bernabeu-Stadions, zuvor hatte er zum definitiv letzten Mal auf der großen europäischen Bühne ein Spiel geleitet. Ein ruhiger Ausstand war es für ihn nicht beim 2:0-Sieg von Real Madrid gegen Inter Mailand, mit dem sich die Spanier den Gruppensieg sicherten. Brych musste sogar einer Rudelbildung Herr werden und zeigte dem Mailänder Nicolo Barella zu Recht die rote Karte (64.).

Brych, der seine Laufbahn in der Bundesliga fortsetzen wird, hört international als Rekordhalter auf: 69 Einsätze in der Champions League (seit 2007), dazu 16 in der Qualifikation - das schaffte bisher noch kein Referee. Auch bei der EM im Sommer hatte er mit fünf Einsätzen einen Turnierrekord aufgestellt.