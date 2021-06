Einzug ins Viertelfinale der EM 2021:Diese Tschechen erinnern an 1996

Von Frank Hellmann, Budapest

Es war ein interessanter Laufweg, den Patrik Schick in der pulsierenden Puskas-Arena einschlug. Gerade hatte der Tscheche das 2:0 gegen die gedemütigten Niederländer erzielt, sein vierter Treffer bei dieser Europameisterschaft, da lief er nicht zurück aufs Feld, sondern hinter dem Tor entlang, vorbei an den jubelnden Anhängern, die Arme bewegte er schnell wie ein Vogel, der aus dem erneut fast vollbesetzten ungarischen Nationalstadion zum Abflug ansetzt.

Wo der Weitflug Tschechiens noch hinführt, ist zwar noch nicht abzusehen, aber die Reiseroute steht fest: Nach der taktischen Meisterleistung in Budapest geht es bald nach Baku, wo das Viertelfinale gegen Dänemark (Samstag 18 Uhr) wartet. "Das hat wahrscheinlich niemand gedacht, dass wir so weit kommen. Es ist wirklich Bombe", sagte Schick, der nun Cristiano Ronaldo in der Torjägerliste noch überholen kann.

Schick kam über Rom nach Leipzig und ist nun Leverkusener

Dass der 25-Jährige alle Anlagen zum Topstürmer mitbringt, war schon in Jugendzeiten abzusehen. Kraftvoller Körper, immense Sprungkraft, geschmeidige Bewegungen, gute Technik: Der AS Rom blätterte vor vier Jahren 42 Millionen Euro Ablöse für dieses Gesamtpaket hin. In der Serie A geriet seine Karriere allerdings zuletzt ins Stocken.

Der gebürtige Prager ließ sich 2019 zu RB Leipzig verleihen, wechselte vergangenen Sommer für fast 27 Millionen Euro Ablöse zu Bayer Leverkusen, wo er bislang 13 Pflichtspieltore schoss. Vielleicht braucht er im Verein noch mehr von jenem Vertrauen, das er im Nationalteam bekommt, wo die Nummer zehn als zentraler Angreifer mit allen Freiheiten ausgestattet ist. Das 1:0 gegen die Niederländer köpfelte in Überzahl noch Tomas Holes (68.), dann trat Schick mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck auf den Plan (80.).

Auch deshalb gilt er nun als Gesicht einer Überraschungsmannschaft, die über Geschlossenheit und Kampfkraft, Laufstärke und Leidenschaft kommt. Anders geht es nicht. Dass auch die Oranje-Fans anhaltenden Applaus bei der Ehrenrunde spendeten, nahmen die Sieger voller Stolz entgegen. "Vielleicht sind wir nicht so gute Fußballer wie die Niederländer, aber im heutigen Fußball braucht man Engagement und Teamgeist. Das haben wir gezeigt, das war der entscheidende Punkt", sagte Schick.

Sein Traumtor gegen Schottland, sein mit blutiger Nase verwandelter Elfer gegen Kroatien, jetzt der Fangschuss gegen die Niederlande. Was geht da noch? Erst einmal werden im Basiscamp in Schicks Heimatstadt wieder die Akkus aufgeladen, danach findet es der Torjäger "nicht ideal", dass die weite Reise nach Aserbaidschan ansteht. Sein Trainer Jaroslav Silhavy hat dagegen eher weniger einzuwenden. "Wir werden auch diesen Weg hinbekommen. Das ist eine Freude für uns, weil das bedeutet, dass wir weitergekommen sind."

Zwei historische Stränge fließen nun vor dem Viertelfinale zusammen. Einer führt zur EM 1996 zurück, als die talentierte Generation um den Künstler Karel Poborsky reihenweise die Favoriten düpierte und lange auch im Finale gegen Deutschland auf Siegeskurs war, ehe Oliver Bierhoff kam. Das tschechische Pendant zum damaligen Bundestrainer Berti Vogts bildete einst Dusan Uhrin, der ausrichten ließ, dass er Schick und Konsorten bei dieser EM einen ähnlichen Siegeszug wie vor einem Vierteljahrhundert zutraut.

"Ich habe Respekt und Demut vor diesen Worten", beteuerte Silhavy. Der 59-Jährige bildet gleich die zweite Klammer aus der Vergangenheit, denn er war als Assistent der prägnanten Trainerfigur Karel Brückner dabei, als die Tschechen bei der EM 2004 im Viertelfinale eben die Dänen mit 3:0 düpierten. Doch der etwas spröde wirkende Fußballlehrer wollte die Erwartungen nicht überhöhen. Nur so viel: "Vielleicht können wir auch Dänemark überraschen."

Der Mann gilt als ausgleichender Charakter, der sensible Fußballer-Seelen im richtigen Moment zu streicheln weiß. Ob darunter unbedingt einen Ausflug an den Schießstand sein muss, sei im heutigen Zeitalter mit all seinen kriegerischen Konflikten in der Welt mal dahingestellt, aber beim Herumgeballer unter Aufsicht vor dem Achtelfinale ist ja nichts passiert. Vor allem hat es dem Scharfschützen Patrik Schick nicht geschadet.