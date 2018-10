24. Oktober 2018, 23:37 Uhr Schalker Punkt in Istanbul Mut belohnt

Schalke 04 ertrotzt sich mit erstaunlich offensivem Spiel ein wichtiges 0:0 bei Galatasary Istanbul und darf auf die K.-o.-Runde hoffen.

Mit einer der besten Saisonleistungen hat der kriselnde FC Schalke 04 den Stresstest im Hexenkessel von Istanbul bestanden und seine Chancen auf das Achtelfinale in der Champions League gewahrt. Der 16. der Bundesliga kam beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul zu einem verdienten 0:0 und hat nun beste Aussichten, die K.o.-Runde in der Königsklasse zu erreichen. Vor rund 50 000 Zuschauern in der fast ausverkauften Türk Telekom Arena scheiterte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco einmal mehr an ihrer schlechten Chancenverwertung. Eine überragende Leistung bot Ersatzkeeper Alexander Nübel, der bei seinem Königsklassen-Debüt den Punkt mit überragenden Paraden sicherte. Schon im nächsten Königsklassen-Duell am 6. November kommt der türkische Rekordmeister zum Rückspiel nach Gelsenkirchen.

Im zwölften Saison-Pflichtspiel kombinierten die Schalker mutig nach vorn und setzten immer wieder Nadelstiche. Jewgeni Konopljanka hob den Ball clever über Fernando Muslera und wurde dann vom Gala-Torhüter getroffen (13.). Der von den Schalkern erhoffte Elfmeterpfiff blieb aus - die Halbzeitführung wäre mehr als verdient gewesen. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Breel Embolo eine Doppelchance (47.) - mit einer weiteren Gelegenheit (63.) hätte er die Partie im Alleingang entscheiden müssen, am Ende blieb es aber beim verdienten 0:0.

Der türkische Meister, trainiert von Fatih Terim, der in der Süper Lig seit 24 Heimspielen ungeschlagen ist, hatte allerdings auch fünf verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen.