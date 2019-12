Fans vom VfL Wolfsburg halten nach dem Unglück ein Plakat mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden" hoch.

Ein 41 Jahre alter Fußballfan des FC Schalke 04 ist auf dem Weg zum Bundesliga-Match gegen den VfL Wolfsburg in Niedersachsen gestorben. Der Mann sei am Mittwochabend "wie aus dem Nichts" zusammengebrochen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Todesursache war zunächst unklar. "Zur Krankengeschichte ist uns nichts bekannt." Der Mann sei in Begleitung weiterer Fans gewesen, hieß es.

Im Stadion machte Information über den Todesfall schnell die Runde. Der Stadionsprecher der Wolfsburger informierte dann während der Partie darüber.

#WOBS04 Auf dem Weg zum Fußballspiel des VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04 stürzte nach bisherigen Erkenntnissen ein 41-jähriger männlicher Schalkefan in der Nähe des Stadions. Bislang gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der Fan verstarb später im Klinikum.



Aus Respekt und Anteilnahme verzichteten beide Fanlager in der zweiten Halbzeit auf die Anfeuerung ihrer Mannschaft. Weitere Details zum Tod des Fans nannte der Stadionsprecher nicht.

"Es fällt schwer, über Fußball zu sprechen. All unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Verstorbenen. Es zeigt uns, dass Fußball nicht das Wichtigste ist", sagte Schalke-Trainer David Wagner nach der Partie, die 1:1 endete. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner erklärte bei Sky: "Der Fußball und das Ergebnis sind zweitrangig, wenn ein Mensch verstirbt. Mein Beileid."