Was kann der klamme Klub in dieser Saison leisten? Trainer Wagner zweifelt, der Technische Direktor Reschke wehrt sich indes gegen die Annahme, Schalke könnte ein Abstiegskandidat sein.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Wenn sich am Sonntag der FC Schalke 04 mit dem Pokalspiel gegen den FC Schweinfurt 05 wieder dem Ernst des Lebens zuwendet, dann müssen die Anhänger das Schlimmste befürchten. Jedenfalls, wenn sie auf den Trainer ihres Teams hören. David Wagner, 48, präsentierte sich zuletzt nicht nur als Mann mit leeren Hosentaschen - stellvertretend für den nicht kaufkräftigen Verein -, sondern auch als Zweifler, Mahner und Spaßbremse. So ließ er via Sport-Bild wissen, mit den Klubs an der Spitze habe Schalke "rein gar nichts mehr zu tun"; stattdessen gehe es "ausschließlich darum, dass wir da wieder rauskommen". Eine skeptische Haltung, die er auch nach dem - zumindest für echte Schalker - überwältigenden 3:0-Testspielsieg gegen den VfL Bochum nicht revidieren wollte: "Spiel war in Ordnung", brummte er am vorigen Samstag ins Mikrofon des erwartungsfroh gestimmten Reporters von Schalke TV.

Zwar würden sich die Verantwortlichen im Klub sicher nicht wohlfühlen, wenn Wagner den Titelgewinn versprechen würde, andererseits fänden sie es nicht schlecht, wenn auch er dazu beitragen würde, die Stimmung zu heben. Im Schalker Publikum, so begeisterungsfreudig es sein kann, haben Pessimismus und Unglücksglaube eine feste Heimat. Die Medien bedienen diese Neigung. So titelte nach einem Pressegespräch mit Sebastian Rudy am Mittwoch der kicker: "Rudys Hoffnung: Nicht um den Abstieg spielen." Dabei hatte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler keineswegs über den Überlebenskampf gesprochen, sondern vor allem über seine neue Bestimmung als Rechtsverteidiger. "Wir haben gute Spieler und eine gute Mannschaft", behauptete Rudy sogar.

Die populäre und weitverbreitete Meinung, die Königsblauen seien nach der desaströsen Rückrunde der Vorsaison (16 Partien ohne Sieg) und den Turbulenzen im Klubgefüge zu den sicheren Abstiegskandidaten zu rechnen, hält auch Schalkes Technischer Direktor Michael Reschke für "eine komplette Fehldiagnose: Wir haben ein spannendes Team aus gestandenen Bundesligacracks und hochinteressanten jungen Spielern". Das Wort spannend dient zwar möglicherweise als Tarnwort für das Wort unberechenbar, dennoch erlaubt sich Reschke, gegen den Trend zuversichtlich zu sein: "Wir können definitiv eine sehr vernünftige Rolle in der Bundesliga spielen."

Stammspieler sind gegangen - aber auch namhafte Leihspieler zurückgekehrt

Als David Wagner am Wochenende seine leeren Hosentaschen umdrehte, um Schalkes finanzielle Möglichkeiten auf dem Transfermarkt zu illustrieren, entwarf er das Bild seiner eigenen Mittellosigkeit. Als wollte er sagen, der Verein lasse ihn mit leeren Händen dastehen. Tatsächlich haben mehrere Stammspieler das Team verlassen (Alexander Nübel, Jonjoe Kenny, Weston McKennie, Daniel Caligiuri), und der Klub hat lediglich einen neuen Spieler hinzugeholt, den 36 Jahre alten Vedad Ibisevic.

Doch es ist auch ein halbes Dutzend namhafter Spieler aus Leih-Engagements zurückgekehrt, darunter Rudy, Mark Uth, Nabil Bentaleb und der Torwart Ralf Fährmann. Alle haben Aussicht auf einen Platz in der ersten Elf. Nationalspieler Rudy hat oft genug erklärt, dass er lieber in Hoffenheim geblieben wäre, doch er hat sich positives Denken verordnet ("Anders geht's ja nicht") und interpretiert die Lage so, dass er "eine neue Chance bekommen" habe. Ähnlich geht es Angreifer Uth (der oft genug erklärt hat, dass er gern in Köln geblieben wäre) und dem (mehrmals suspendierten und degradierten, hochsensiblen) Techniker Bentaleb. Reschke sieht es so: "Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben beiden das Bewusstsein geschärft. Mark hat die Klasse zum sehr guten Bundesligaspieler, und Nabil hätte wechseln können, hat aber entschieden, das Thema Schalke noch einmal neu anzugehen."

Von Zukäufen ist auf Schalke keine Rede mehr, auch nicht bei dem für Zukäufe zuständigen Manager. Einerseits will man den vorhandenen Spielern Vertrauen signalisieren, andererseits hat man kein Geld. Das ist bekannt und wird trotzdem immer wieder vergessen. Als Sportvorstand Jochen Schneider neulich mit dem früheren Schalker Sead Kolasinac, 27, zu Mittag gegessen hat, sorgte das für umfangreiche Berichterstattung. Würde Kolasinac vom FC Arsenal zurückkehren? Nun, vielleicht würde er es sogar wollen, aber er müsste dafür auf mehrere Millionen Euro Lohn pro Jahr verzichten, die Berater auf eine Provision und der FC Arsenal auf eine Ablöse.

Wagner hat eingesehen, dass kein Torjäger mehr kommen wird und kein Flügelflitzer. Es kommt jetzt auf ihn an. Seit fünf Wochen bereitet er das Team vor. "Wir arbeiten intensiv an Optimierung", versichert Reschke: "Ob Athletik, Standards oder taktischer Feinschliff - alles ist wichtig und wird angepackt." Wagner setzt lieber noch ein paar Vorbehalte: "Wir werden sicher noch nicht top sein beim Pokalspiel." Doch immerhin: "Wir werden auf einem guten Weg sein."