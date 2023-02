Torhüter beim FC Schalke 04:Romeo hat Julia, Fährmann hat Schalke

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Ralf Fährmann führt kein Buch über die Zahlen und die Geschichten seiner Comebacks im Schalker Tor. Es wäre auf jeden Fall ein dickes Buch, das chronologisch bis in die Anfänge des Jahrhunderts zurückführt, als sein Konkurrent in Gelsenkirchen Manuel Neuer hieß. Fährmann, 34, ist damals vor dem nicht zu verdrängenden Freund und Kollegen nach Frankfurt zur Eintracht geflohen, ließ sich aber in den Vertrag eine Ausstiegsklausel schreiben, falls ihn sein Stamm- und Lieblingsverein zurückhaben wollte. Der Rückkehr zu Schalke 2011 folgten zunächst schwierige, dann wunderbare Jahre, bis jene Zeit einsetzte, die Sport-Bild neulich behaupten ließ, der Posten des Torhüters auf Schalke sei "der schlimmste Job der Liga" respektive ein "Horror-Job".