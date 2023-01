Will zurück in die Heimat: Der Franzose Florent Mollet, hier beim 0:1 im Testspiel gegen den Zweitligisten Nürnberg.

Viele Verletzte, ein wichtiger Spieler steht vor dem Verkauf: Schalke agiert im Wintertransfermarkt so defensiv, dass im Umfeld die Zweifel wachsen, ob sich der Klub den Klassenverbleib überhaupt leisten will.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Während die Menschen in den Bergen über einen Winter klagen, der keiner sein will, haben viele Fans des FC Schalke 04 das Gefühl, seit Generationen keinen so harten Winter wie diesen erlebt zu haben. Schüttelfrost ereilt sie, wenn sie an den Start der Bundesliga in einer Woche denken. Schalke spielt dann bei Eintracht Frankfurt, es ist das Duell zweier Traditionsklubs, deren Entwicklungen gerade so weit auseinandergehen, wie sich einst die Karrieren der legendären brasilianischen Namensbrüder Zé Roberto I und Zé Roberto II voneinander unterschieden.