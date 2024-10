Kommentar von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Jakob Fimpel hat vielen seiner Vorgänger eine Menge voraus. Als der 35 Jahre alte Schwabe am Samstagabend seinen Job als Übergangstrainer des FC Schalke 04 niederlegte, verließ er das Haus fröhlich und zufrieden. Und damit ganz anders als etliche Fußballlehrer vor ihm in Gelsenkirchen, die nach der Tätigkeit auf Schalke in Kur gehen mussten und von Zweifeln an der Richtigkeit ihrer Berufswahl geplagt wurden. „Bei uns ist es ein Trainerfriedhof“, stellte jetzt ein Kenner fest, der sich wirklich auskennt: Youri Mulder, 55, hat lange für Schalke gespielt, immer wieder als Interimstrainer ausgeholfen und ist seit 2021 Aufsichtsrat. Zu Zeiten von Rudi Assauers „Eurofightern“ hatte Mulder einst als Rädelsführer dazu beigetragen, den nach Ansicht der Mannschaft zu bequem gewordenen Trainer Jörg Berger loszuwerden – indem er ihn, so die Erzählungen, am Kragen packte und übers Entmüdungsbecken hielt.