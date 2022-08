Schalke 04:Ehrenwerte Vernunft, die teuer werden könnte

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Was die Gerüchte vom Transfermarkt angehe, sei er "ganz entspannt", erklärte Malick Thiaw nach dem 1:6 von Schalke 04 gegen Union Berlin. Über seinen möglichen Wechsel werde doch schon seit dem Beginn des langen, heißen Sommers berichtet, setzte der Verteidiger fort und versicherte: "Mein Fokus ist auf Schalke." Dabei richte sich jetzt der Blick auf zwei "sehr, sehr wegweisende" Partien, am nächsten Wochenende in Stuttgart und danach gegen den VfL Bochum. Nun sei "gute Trainingsarbeit" gefragt, sagte Thiaw.

Warum der 21 Jahre alte Abwehrspieler mit so viel weiser Gelassenheit die Lage zu beschreiben wusste, erschloss sich dem Publikum spätestens am nächsten Tag. Am Sonntag setzte sich Thiaw in ein Flugzeug und reiste ganz entspannt nach Italien, um seine Zukunft zu regeln. Beim AC Mailand standen Untersuchungen und Beratungen an, Thiaws Anstellungsvertrag beim italienischen Meister war zu diesem Zeitpunkt zwischen den drei beteiligten Parteien bereits weitgehend ausgehandelt. Der Erlös für Schalke soll bei zehn Millionen Euro plus Beteiligung an einem eventuellen Weiterverkauf liegen. Sportchef Rouven Schröder hält bereits nach Ersatz Ausschau.

Das klingt erstmal wie eine Erfolgsmeldung: Thiaw wurde im eigenen Gelsenkirchener Internat aufgezogen, die Rendite der Ausbildung wäre beachtlich. Aber ein Wochenende mit sechs Gegentoren - nicht gegen den FC Bayern, sondern gegen den 1. FC Union - ist nicht geeignet, um den Verkauf des U21-Nationalspielers als Coup zu feiern. Auch der Zentralverteidiger Thiaw hatte am Untergang gegen die cleveren Berliner seinen Anteil gehabt, doch es war ein vergleichsweise geringer Anteil. Neben Marius Bülter zählte er in den bisherigen Spielen zu jenen Schalkern, die einigermaßen konstant und verlässlich Bundesliganiveau nachgewiesen haben. Dass er nun verkauft wird, provoziert die Frage nach den Prioritäten in der Politik des Wiederaufsteigers.

Die Schalker Führung hat proklamiert, der Sanierung der Klubkasse und dem ausgeglichenen Konto-Saldo den Vorrang zu geben, sie hat damit aber auch dem Handeln des Sportchefs Schröder und der Chance auf den Klassenverbleib enge Grenzen gesetzt. Das musste Schröder schon zu Beginn des langen, heißen Sommers erfahren: Der Verzicht auf die Übernahme des Aufstiegsspielers Ko Itakura - für festgesetzte sechs Millionen Euro Ablöse - setzte den Maßstab der Transferpolitik, er war das Ergebnis strikter Ausgabendisziplin. Schalke schließe keine spekulativen Wetten in möglicherweise viel zu teure Fußballerbeine mehr ab, hieß es. Doch Itakura, 25, führt gerade mit aufsehenerregenden Auftritten in Mönchengladbach vor, dass die Wette auf eine Wertsteigerung des japanischen Verteidigers ungefähr so riskant gewesen wäre wie die Investition in Bundesanleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Spieler wie Itakura und Churlinov hätten dem Aufsteiger gutgetan.

Auch den erfolgreich angelernten und ausbaufähigen Angreifer Darko Churlinov, 22, ließ Schalke ziehen, weil drei Millionen Euro Ablöse an den VfB Stuttgart nicht ins wirtschaftliche Schema passten. Ob Schalke mit Itakura und Churlinov gegen Union am Samstag besser ausgesehen hätte, weiß natürlich niemand. Was man aber weiß: Itakuras Präsenz und Umsicht hätten der bisher immer wieder instabilen Hintermannschaft gutgetan, Churlinovs Tempo und Draufgängertum hätten das statische Offensivspiel beleben können. Und das wirft beispielhaft die Frage auf, ob das ehrenwerte Vernunftgebaren Schalke möglicherweise teuer zu stehen kommt: Ein erneuter Abstieg wäre wirtschaftlich der schwerste anzunehmende Ernstfall.

Itakuras Platz im Schalker Abwehrzentrum besetzt jetzt Maya Yoshida, 34, der nicht nur Itakuras Landsmann ist, sondern als Kapitän der Nationalelf auch sein Vorgesetzter. Der erfahrene Yoshida hat viele gute Eigenschaften, aber er musste am Samstag auch zugeben, dass er den robusten, schnellen Bundesligafußball noch lernen muss. Das natürlicherweise fehlende Tempo wird er nicht ausgleichen können, das Level der Gegenwehr schon. "Wir haben heute erlebt, mit welcher Körperlichkeit und welchem Durchsetzungsvermögen Bundesliga gespielt werden muss", sagte Trainer Frank Kramer.

In den ersten drei Saisonspielen hatte der Neuling Schalke mithalten können, gegen die cleveren, bestens organisierten Unioner wurden die Defizite im grundlegend umgebauten Kader offengelegt. Im Schalker Spiel fehlen Tempo und Kreativität, der Mittelstürmer Simon Terodde steht als einsamer Empfänger hoher Anspiele häufig auf verlorenem Posten. Zu den substanziellen Defiziten fügte die Elf diesmal individuelle Fehler, Zweikampfschwächen und eine in den entscheidenden Szenen desolate Teamstruktur hinzu.

Das Resultat sei "zu hoch" ausgefallen, sagte Union Berlins Trainer Urs Fischer. Seine Elf, die beinahe jeden Schuss aufs Schalker Tor ins Ziel brachte, habe vom Spielverlauf profitiert - von Yannick Haberers 3:1 unmittelbar vor und Sheraldo Beckers 4:1 unmittelbar nach der Pause. "Unsere Pausenführung war eher glücklich. Schalke war aggressiver und agiler, wir waren manchmal schläfrig - aber auch sehr effizient", sagte Fischer und meinte das nicht als tröstende Schmeichelei. So hatte es sich bis zum 1:4 wirklich zugetragen.

Dennoch handelte sich Schalke ein wohlverdientes Debakel ein. "Zu schludrig, zu weich" sei die Mannschaft aufgetreten, es habe keine Struktur gegeben, die Spieler seien "in verschiedene Richtungen gelaufen, "mal hierhin, mal dorthin". Das hörte sich nach beunruhigender Grundsatzkritik an - vor allem deshalb, weil die Worte nicht von Trainer Kramer, sondern von Abwehrchef Yoshida stammten.