8. März 2019, 11:25 Uhr Schalke Tedesco verzichtet auf Uth, Mendyl und Harit

Schalke-Trainer Tedesco streicht das Trio nach schwachen Leistungen aus dem Kader. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl bleibt in der NHL auf Rekordjagd.

Meldungen in der Übersicht

Fußball, Bundesliga: Der FC Schalke 04 wird laut übereinstimmenden Medienberichten im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen ohne Nationalspieler Mark Uth, Hamza Mendyl und Amine Harit antreten. Demnach strich Trainer Domenico Tedesco das Trio nach zuletzt schwachen Leistungen aus dem Kader für die Partie im Weserstadion am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport Player). Zudem soll Innenverteidiger Salif Sané, der bislang Stammspieler war, nur auf der Bank sitzen und durch Winter-Neuzugang Bruma ersetzt werden. Tedesco hatte schon am Donnerstag vor der Abreise nach Bremen angesichts der prekären Situation des Bundesliga-14. personelle Änderungen angekündigt. So kehren vermutlich die zuletzt angeschlagenen Profis Weston McKennie und Breel Embolo in die Startelf zurück.

Eishochey, NHL: Nationalspieler Leon Draisaitl bleibt in der Eishockey-Profiliga NHL auf Rekordjagd. Mit seinem Assist beim 3:2 der Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks trug sich der Stürmer in zwölf aufeinanderfolgenden Partien in die Scorerliste ein und stellte damit eine persönliche Bestmarke auf. Draisaitl, der mit Edmonton um die Teilnahme an den Play-offs kämpft, hat nun 41 Saisontore und 43 Assists auf dem Konto. Seine bislang beste Serie stammt aus der Saison 2016/2017. Damals war Draisaitl vom 14. März bis 4 April 2017 in elf aufeinanderfolgenden Spielen erfolgreich gewesen. Edmonton (67) hat nach dem vierten Sieg in Folge im Westen sieben Punkte Rückstand zu einem Play-off-Platz.

Auf Kurs in Richtung Endrunde sind weiterhin die New York Islanders um Torhüter Thomas Greiss und Tom Kühnhackl, die sich durch ein 4:2 bei den Ottawa Senators die Führung in der Metropolitan Division von Titelverteidiger Washington Capitals zurückholten und mit 85 Punkten auf Rang vier im Osten stehen. Greiss zeigte mit 35 Paraden bei 37 Schüssen eine starke Leistung. Stürmer Kühnhackl gelang eine Torvorlage. Dominik Kahun war mit den Chicago Blackhawks ebenfalls erfolgreich. Beim 5:4 nach Penaltyschießen gegen die Buffalo Sabres steuerte Kahun einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 bei. Für Kahun war es nach sechs punktlosen Spielen in Folge der 20. Assist. Im Westen liegen die Blackhawks mit 65 Zählern zwei Punkte hinter den Oilers.

Philipp Grubauer musste mit Colorado Avalanche eine 0:4-Niederlage bei den Dallas Stars hinnehmen. Goalie Grubauer kam im letzten Drittel zu einem Kurzeinsatz, weil Torhüter Semjon Warlamow in der Kabine seinen Schuh austauschen musste. Für Colorado war es die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen. Die Avalanche liegt im Westen vier Zähler hinter den Minnesota Wild (74), die den letzten Wildcard-Platz innehaben.

Basketball, NBA: Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder das Duell der Northwest-Division in der NBA bei den Portland Trail Blazers mit 129:121 n.V. für sich entscheiden können. Schröder steuerte in knapp 27 Minuten Einsatzzeit 14 Punkte, vier Rebounds und vier Assists bei. Bester Werfer der Partie war Portlands Damian Lillard (51).

Im Westen liegt OKC mit 40 Siegen und 25 Niederlagen auf dem dritten Rang hinter den Denver Nuggets (43:21) und Meister Golden State Warriors (44:20). Die Trail Blazers folgen mit 39:26 auf dem fünften Rang. Für Oklahoma war es erst der vierte Sieg aus den vergangenen zehn Spielen.