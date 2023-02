2:1 gegen Stuttgart:Schalke zündet im Keller das Licht an

Schalke zündet im Keller das Licht an

Erst wird gezittert, dann gejubelt: Der FC Schalke 04 trifft das Tor wieder und gewinnt am Ende knapp, aber verdient gegen den VfB Stuttgart. Zum ersten Nicht-Abstiegsplatz sind es plötzlich nur noch drei Punkte.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Eine Sensation, wie sie Deutschland noch nicht erlebt hat, würde es mit Sicherheit geben, das stand schon vorher fest: Entweder würde Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart die Bundesliga-Rekordserie an torlosen Unentschieden fortsetzen - oder eben nicht.

Am Ende war es weniger das Resultat, das für Aufsehen sorgte, sondern die für ihr Publikum kaum zu ertragende Manier, in der die Königsblauen den 2:1-Sieg ins Ziel zitterten. Stilecht inszenierten die Schalker das altbekannte Vereinsdrama, das oft genug vom tragikomischen Scheitern handelt. Für die Gewinner muss sich das Spiel in der finalen halben Stunde wie ein knapp bewältigter Überlebensmarsch durch die Eiswüste angefühlt haben. Und ausgerechnet der ansonsten fehlerfreie und herausragend haltende Torwart Ralf Fährmann hatte es noch mal spannend gemacht, als er einen Fernschuss von Borna Sosa durch die Hosenträger rutschen ließ (63. Minute).

Dass die Deckung bis zum Schluss hielt, verdankten die Schalker ihren defensiven Vorarbeitern Maya Yoshida und Moritz Jenz - und der einfallslosen VfB-Offensive. Im Bundesliga-Keller sind sich die Sorgenkinder nun deutlich näher gekommen: Die schon totgesagten Schalker Schlusslichter rücken auf drei Punkte an den VfB, Hoffenheim und Bochum heran. Der Wille zum Überleben war am Samstagabend teilweise größer als ihre Fußballkunst.

Rechtzeitig zu den heißen Wochen im Abstiegskampf hatte sich das traditionelle Schalker Verletzungspech zurückgemeldet. Nahezu der gesamte Fuhrpark für das Flügelspiel stand Thomas Reis nicht zur Verfügung: die Außenverteidiger Thomas Ouwejan, Jere Uronen und Cédric Brunner sowie die Angreifer Soichiro Kozuki und Tim Skarke, die zuletzt das monatelang vermisste Tempo in die Offensive gebracht hatten. Der VfB war dagegen bis auf den verletzten Mittelstürmer Serhou Guirassy bestens ausgestattet, was sich in der zweiten Halbzeit auch im Spielgeschehen äußern sollte. Schalke fehlte der Nachschub, um die Erschöpfung im Team adäquat aufzufangen.

Schalke schließt das Dach, beim 1:0 fliegt es fast weg

Erst mal aber überraschten beide Teams das Publikum in der selbstredend ausverkauften Arena: Die entschlossen auftretenden Schalker positiv, die merkwürdig behäbigen Stuttgarter negativ - hatte der VfB nicht am vergangenen Wochenende 3:0 gegen Köln gewonnen? "Offensichtlich hat uns die Wucht der Schalker ein Stück weit überrascht", meinte Manager Fabian Wohlgemuth. Wirft die Frage auf: Was hatte man denn erwartet?

Eingeschüchtert wirkte der VfB, wozu womöglich auch der Krach am Ernst-Kuzorra-Weg beitrug: Die Hausherren hatten extra das Dach geschlossen, um Kesselstimmung zu erzeugen, und nach neun Minuten und 23 Sekunden musste sich der Hausmeister sorgen, dass womöglich das Dach in die Luft fliegt - so sehr bejubelten die Zuschauer das 1:0 durch Dominick Drexler, dem eine schöne Flanke von Michael Frey vorausgegangen war - und eine desorganisierte Stuttgarter Innenverteidigung. "Nach diesen Toren hat ganz Schalke gelechzt - dass der Ball endlich mal wieder im Netz zappelt", stellte Reis beeindruckt fest, während sein Kollege Bruno Labbadia mit den Abwehrkräften haderte: "Wir haben die Tore sehr einfach kassiert, weil wir nicht agiert, sondern nur reagiert haben."

Stuttgart kann von Schalkes Ausfällen nicht profitieren

Wie nicht anders zu erwarten, prägten Zweikämpfe die Partie, die meisten davon gewannen die Schalker, dessen Mittelfeld mit Tom Krauß, Alex Král und dem draufgängerischen Rodrigo Zalazar den Ton angab. Als Marius Bülter das 2:0 erzielte - mit einem Absatzkick von der Copacabana (40.) -, musste sich kein Stuttgarter wundern. Von den Schalker Verlegenheitslösungen auf den Außenposten wusste der VfB nicht zu profitieren. Henning Matriciani und Mehmet Aydin hielten Chris Führich, Borna Sosa und Gil Dias fern von der Gefahrenzone.

Erst in der zweiten Halbzeit schüttelten die Stuttgarter ihre Lethargie ab und drückten angemessen auf das Anschlusstor. Schalke zahlte nun den Preis für die Laufarbeit im ersten Durchgang und hatte nicht mehr die Kraft, um nach vorn zu verteidigen. Mit Sosas frühem 1:2 schien sich der logische Ausgleich abzuzeichnen. Aber der zahllosen Ecken, Freistöße und Flanken wussten sich die Schalker zu erwehren, und nach dem Schlusspfiff rannte das komplette Team zu Fährmann, um ihm gleichermaßen Dank zu sagen und Trost zu spenden. "Er weiß selbst, dass der Ball nicht unbedingt unhaltbar war. Aber danach war er wieder auf der Höhe, und das zeigt mir, dass auch bei ihm etwas gewachsen ist. Ralf gibt uns eine gute Stabilität", lobte Reis. Für den Augenblick hat das typische Schalker Drama ein Happy End gefunden.