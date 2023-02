Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Mit dem Tor des Monats hat die ARD eine Institution geschaffen, die es wahrscheinlich noch dann geben wird, wenn die Menschheit eine Sternenflotte gegründet hat und den Eisplaneten im Beta-Quadranten bereist. Marius Bülter hat am Samstagabend seinen Beitrag zur Fortdauer dieser Einrichtung geleistet, als er beim 2:1-Sieg des FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart einen Absatzkick der feinsten Art im Tor versenkte. Klare Sache: Dieses Kunststück wird zur Wahl stehen, wenn der Sieger des Monats Februar ermittelt wird.

Dennoch war der Treffer zum 2:0 nur ein vorläufiger Höhepunkt im nervenaufreibenden Duell der vom Abstieg bedrohten Riesen. Der eigentliche Höhepunkt trug sich in der Nachspielzeit zu, als Schalkes Verteidiger Moritz Jenz dem Stuttgarter Wataru Endo im Strafraum den Ball klaute - indem er ihn per Hechtsprung, Kopf voran, vom hochgestreckten Fuß des Gegenspielers entfernte. Endo schaute verblüfft drein, und Jenz bejubelte Fäuste schwingend seinen Coup: Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte seine waghalsige Tat mit einem Freistoß belohnt und Schalke die Entlastung verschafft, die zum Erhalt der Führung dringend gebraucht wurde. Sollte die Sportschau einen weiteren Wettbewerb ins Leben rufen und ihn "Action-Szene des Monats" nennen - Jenz wäre der aktuelle Spitzenkandidat, weil er in diesem Moment Einsatz und Hingabe zu einem bleibenden Eindruck vereinte.

Ein paar Szenen später war Feierabend, und in der Arena wurde gefeiert wie zuletzt beim Aufstiegsendspiel gegen St. Pauli (3:2) im Mai vorigen Jahres. Die Anlässe sind vergleichbar. Schalke hat sich am Samstagabend für den Kampf um den Klassenverbleib qualifiziert, der bisher eher einer schemenhaften Vision am Horizont glich. Durch den Sieg gegen den VfB haben die gesammelten Nullzunulls der vorigen Wochen an Wert gewonnen, nun ist die Serie zu einer Comeback-Kampagne geworden. Dabei hatte sich pünktlich zu den heißen Wochen mit den Derbys in Bochum und gegen Dortmund das traditionelle Verletzungspech eingestellt: Nahezu der gesamte Fuhrpark für das Flügelspiel stand Trainer Thomas Reis nicht zur Verfügung: die Außenverteidiger Thomas Ouwejan, Jere Uronen und Cedric Brunner sowie die Angreifer Soichiro Kozuki und Tim Skarke, die zuletzt das monatelang vermisste Tempo in die Offensive gebracht hatten. Die Nachteile gegen die technisch überlegenen Stuttgarter glichen die Schalker unter bewusstem Verzicht auf Eleganz und Kür mit Einsatz aus. "Wir sind auf dem aufsteigenden Ast", sagte Reis, "aber deswegen dürfen wir nächstes Mal keinen Meter weniger machen."

Letzter ist man nämlich immer noch, den exzessiven Festivitäten zum Trotz, aber es hätte nicht viel Sinn gehabt, die 55 000 feiernden Menschen zur Nüchternheit zu ermahnen (die 5000 Stuttgarter hatten ihr Team mit Pfiffen verabschiedet). Thomas Reis, der S04-Trainer, hatte ja völlig Recht, als er sagte, nach diesem Erfolg und diesen Toren habe "ganz Schalke gelechzt".

Dass dem Anschlusstor nicht wie üblich noch der Ausgleich fällt, hat Schalke auch "Bessermacher" Moritz Jenz zu verdanken

Wie es sich für das Haus gehört, inszenierte Reis' Team die Partie im Stil des altbekannten königsblauen Dramas, das immer wieder vom tragikomischen Scheitern handelt. Die finale halbe Stunde muss sich für die Spieler wie ein knapp bewältigter Überlebensmarsch angefühlt haben. Und das hatten sie ausgerechnet dem ansonsten fehlerfreien und stark haltenden Torwart Ralf Fährmann zu verdanken, der es noch mal spannend machte, als er einen Fernschuss von Borna Sosa durch die Beine gleiten ließ (63. Minute). Im Sinne der Gelsenkirchener Historie schien der Ausgleich nur eine Frage der Zeit zu sein, aber die Deckung hielt, und das war unter anderen wieder dem Verteidiger Moritz Jenz zu verdanken.

Bei Schalkes Verwandlung von der verlorenen Seele zum satisfaktionsfähigen Abstiegskämpfer nimmt Jenz definitiv eine tragende Rolle ein. Im Winter war er im Rahmen einer umfangreichen Leasing-Offensive, die ein halbes Dutzend Leihprofis an den Schalker Markt beförderte, nach Gelsenkirchen gekommen. 23 Jahre alt, gebürtiger Berliner, mit 15 nach England gezogen, um beim FC Fulham in die Fußball-Lehre zu gehen, danach mit wechselnden Engagements in Lausanne, beim FC Lorient in Frankreich und bei Celtic Glasgow, wo er während der Hinrunde alle sechs Champions-League-Spiele absolvierte. Gekannt hat ihn hierzulande außer ein paar berufsmäßigen Scouts niemand.

Für Schalke war Jenz inzwischen fünf Mal aktiv, und schon nach ein paar Minuten seiner Bundesliga-Premiere durfte man meinen, dass die Schalker einen Fund gemacht hatten, der aus ihrer Sicht mindestens so bedeutend ist wie die Entdeckung Amerikas. Ein "Bessermacher" sei Jenz, sagte Sportvorstand Peter Knäbel nach dessen zweiten Einsatz und wurde danach jedes Mal aufs Neue bestätigt. Vier Millionen Euro müssten die Schalker für den Verteidiger an Lorient bezahlen, wenn sie doch noch in der ersten Liga bleiben sollten. Jenz betrachtet die Regelung als "riesige Motivation", wie er Sport-Bild neulich erklärte: "Wenn ich für diesen Verein weitere Jahre spielen könnte, wäre das für mich der Hammer." Entsprechend hält er nun den Kopf hin.

Nebenmann Maya Yoshida, 34, würde vermutlich notfalls ein paar Euro beisteuern zum Kaufpreis: Sein Vertrag verlängert sich im Fall des Erstligaverbleibs, mit dem proaktiven, zügig zupackenden Nebenmann Jenz kann er wie in Japans Nationalelf mit dem Nebenmann Ko Itakura seine strategischen Stärken ausspielen. Seit dem Rückrundenstart hat Schalke bloß ein Tor kassiert - und dieses auch noch in Form eines Kuckuckseis.