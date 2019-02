17. Februar 2019, 18:23 Uhr Schalke 04 "Steil klatschen und dann tief"

Schalkes schlichte Taktik scheitert beim erschreckend schwachen 0:0 gegen den SC Freiburg. Die Aussicht auf das Champions-League-Spiel gegen Manchester City ist beängstigend.

Von Ulrich Hartmann, Gelsenkirchen

Es ist nicht bekannt, ob das Fieber des Fußballmanagers Christian Heidel am Samstag erst zwischen 15.30 und 17.20 Uhr auf 40 Grad angestiegen ist. Schalkes Sportdirektor hat jedenfalls mit hoher Temperatur im Bett gelegen, während sein Klub gegen den SC Freiburg über ein tristes, der Gesundheit eher abträgliches Nullzunull nicht hinausgekommen ist. Schalke hatte Freiburger Spielern wie Jérôme Gondorf und Philipp Lienhart allerbeste Torchancen zugestanden - und macht sich jetzt verständlicherweise ein paar Sorgen darum, was im Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch wohl Stürmer wie Sergio Agüero und Raheem Sterling von Manchester City mit solchen Optionen anzufangen wüssten.

Manchester, die Mannschaft vom Trainer Pep Guardiola, hat seine jüngsten Premier-League-Spiele 3:1 gegen Arsenal, 2:0 in Everton und 6:0 gegen Chelsea gewonnen. Schalke hat von seinen letzten fünf Bundesliga-Heimspielen nur ein einziges gewonnen und in der Liga zu Hause seit 3:13 Stunden kein Tor mehr geschossen. Solche Statistiken wecken in Gelsenkirchen Befürchtungen, dass es am Mittwochabend ab 21 Uhr zu einer Art Horrorshow kommen könnte. "Wir hissen nicht vorher schon die weiße Fahne", sagt der Schalker Guido Burgstaller. Allenfalls hinterher.

Nach dem torlosen Remis gegen Freiburg, mit dem die Schalker noch gut bedient waren, klang der Trainer Domenico Tedesco ein bisschen verzweifelt. Er sagte: "Wir waren, vor allem in der ersten Halbzeit, zu ängstlich, nicht richtig couragiert, haben eher Rückpässe gespielt als tiefe Laufwege anzustreben, weshalb wir nie so richtig torgefährlich geworden sind - das müssen wir unbedingt ändern." Vom Tonfall her klingt Tedesco immer so, als könnten alle Mängel schon zum nächsten Termin behoben werden, was dann allerdings meistens nicht klappt. Als er gefragt wurde, ob er sich angesichts der derzeitigen Schalker Verfassung gegen Manchester City auch nur irgendeine Chance ausrechne, antwortete er: "Definitiv ja!"

Das vorangegangene Spiel hatte andere Signale ausgesendet. Ohne Mut, ohne Risiko, ohne Ideen - und ab der 42. Minute nach einem groben Foul auch ohne Suat Serdar - wussten die Schalker mit ihren ohnehin mauen 48 Prozent Ballbesitz äußerst wenig anzufangen. Der Stürmer Mark Uth erläuterte hinterher ungewohnt freimütig, mit welchem Plan man ins Spiel gegangen war, und er benötigte dazu auch gar nicht viele Wörter: "Steil klatschen und dann tief" - so habe man den Ball laufen lassen wollen. Man beabsichtigte also, den Ball in die gegnerische Hälfte zu schlagen, wo ihn ein Schalker prallen lässt und ihn ein anderer Schalker dann durch die Nahtstellen der Freiburger Abwehr in deren Rücken spielt. Doch das hat nicht geklappt.

Wenn schon der SC Freiburg diese Schalker Mannschaft an relevanten Spielzügen zu hindern wusste, wie soll das dann gegen Manchester City gelingen? Gut denkbar, dass sich die bislang ohnehin meist tristen königsblauen Vorstellungen am Mittwoch in eine vollendete Blockadetaktik verwandeln könnten. Für Mark Uth wäre das eine grausige Vorstellung, er mag seine Schalker Mannschaft vor einem Millionenpublikum nicht dem Spott anheimfallen sehen und fordert deshalb ultimativ: "Wir müssen einfach alles raushauen, was wir haben - ich habe keinen Bock, mich 90 Minuten lang hinten reinzustellen."

Der Stürmer Uth hat mit seinen 27 Jahren erst vier Champions-League-Spiele absolviert, er hat zum Schalker 2:0 gegen Galatasaray Istanbul ein Tor beigetragen, die entscheidenden Gruppenspiele in Porto und gegen Moskau hat er verletzt versäumt. Er hat gegen Manchester City folglich ein bisschen was vor. Allerdings ist ihm schon gegen Freiburg nicht viel gelungen, und sein letztes Bundesliga-Tor beim 2:2 in Berlin liegt 4:03 Stunden zurück.

Das Spiel gegen Guardiolas Millionentruppe droht für Schalke folglich das letzte internationale Heimspiel für längere Zeit zu werden, denn mir ihrem kapitalen Rückstand auf die zur Folge-Qualifikation berechtigenden Bundesliga-Ränge brauchen sie sich keine solchen Hoffnungen zu machen. Als realistischste Option verbleibt der DFB-Pokal, in dessen Viertelfinale man am 4. April Werder Bremen empfängt.