6. November 2018, 23:31 Uhr Schalke 04 Schöne Aussichten

Schalke 04 besiegt Galatasaray Istanbul 2:0 und nimmt Kurs aufs Achtelfinale der Champions League. Wie im Hinspiel überzeugt der deutsche Klub - nur gelingen ihm diesmal auch zwei Treffer durch die wiedererstarkten Stürmer Burgstaller und Uth.

Guido Burgstaller und Mark Uth haben dem FC Schalke 04 mit ihren Premieren-Treffern in der Champions League den Weg ins Achtelfinale geebnet. Der Österreicher Burgstaller nutzte am Dienstagabend einen Patzer von Torhüter Fernando Muslera in der 4. Minute spektakulär Führung des Bundesligisten, ehe Uth (57.) den verdienten 2:0-(1:0)-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul perfekt machte. Nach dem ersten Sieg im vierten Duell mit dem türkischen Meister hat der Revierklub vor den beiden abschließenden Gruppenspielen beste Aussichten, erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder in die K.o.-Runde der Königsklasse einzuziehen. Schalke hat nun acht Punkte - vier Zähler mehr als Istanbul - und kann mit zwei Remis oder mit einem Sieg am 28. November bei Spitzenreiter FC Porto (10) die Versetzung ins Achtelfinale schaffen.

Drei Tage nach dem 3:1 in der Bundesliga gegen Hannover 96 nahm Trainer Domenico Tedesco nur zwei Veränderungen vor: Sebastian Rudy und Burgstaller rückten für Nabil Bentaleb und Suat Serdar ins königsblaue Team. Schon nach 187 Sekunden lag der Bundesliga-14. nach einem kuriosen Tor vorn: Istanbuls uruguayischer Keeper Muslera bekam den Ball nicht zu fassen und rutschte aus dem Strafraum. Der 29-jährige Burgstaller spitzelte ihm die Kugel ab und traf aus der Drehung und aus spitzem Winkel ins leere Tor. Auch danach blieben die Gastgeber am Drücker: Amine Harit und Alessandro Schöpf verpassten vor 54 740 Zuschauern in der ausverkauften Schalker Arena aus bester Position das 2:0 (21./27.). Im Gegenzug vergab Garry Rodrigues für den 21-maligen türkischen Meister die beste Chance zum Ausgleich, Schalkes Torhüter Alexander Nübel wäre machtlos gewesen. Der U21-Nationalkeeper erwies sich ansonsten erneut als starker Rückhalt. Nach einem Steilpass des Ex-Schalkers Younes Belhanda klärte er im Herauslaufen stark gegen Henry Onyekuru (17.). Stammtorhüter Ralf Fährmann hatte sich vor dem Ligaspiel gegen Werder Bremen am 20. Oktober verletzt und wird seitdem von Nübel vertreten.

Fährmann saß diesmal auf der Bank. Tedesco attestierte seiner Mannschaft zurecht ein "intelligentes" Spiel - einzige Schwäche war erneut die mangelnde Chancenverwertung. Rudy traf aus der Distanz nur den Pfosten, Burgstaller scheiterte an Muslera (39.). Das erlösende 2:0 wollte vor der Pause nicht fallen. Doch dann schlug Uth nach einer Klasse-Vorlage von Burgstaller in den Rücken der Gala-Abwehr zu: Der 27-Jährige hatte vor drei Tagen gegen Hannover bereits sein erstes Pflichtspieltor für das Tedesco-Team erzielt.