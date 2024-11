Von Philipp Selldorf

Was dem Engländer die „Speaker’s Corner“ am Londoner Hyde Park ist, das ist dem Schalker die „Böklunder Fanbox“ vor dem Stadiontor. Dort kommt beim Heimspiel der Fan zu Wort, die Leute singen und dichten zu Ehren ihres Vereins und rufen solidarische Parolen, manche wagen sogar einen Heimsieg vorherzusagen. Die schönsten Beiträge, in Ton und Bild aufgezeichnet, werden in der Halbzeit dem Publikum vorgeführt, was am Sonntag beim Spiel gegen Jahn Regensburg einen Anhänger auf den Bildschirm brachte, der ein aufsehenerregendes Bekenntnis ablegte. Eigentlich, verriet er, habe er seiner Freundin einen Heiratsantrag machen wollen, „aber ich glaube, die drei Punkte sind heute wichtiger“.